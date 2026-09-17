Coahuila: Identifican 430 anexos en el Estado; tras revisiones se reducen a 160

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    Coahuila: Identifican 430 anexos en el Estado; tras revisiones se reducen a 160
    El padrón de centros de rehabilitación de Coahuila se redujo 63 por ciento. Especial

Inicialmente, Inegi contabilizó 430 centros de rehabilitación, pero verificaciones de Salud detectaron 210, de los cuales 160 operan bajo la ley

Los centros de rehabilitación en Coahuila sufrieron una “purga”. Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizara cerca de 430 inmuebles, la Secretaría de Salud reportó que solo 160 operan y cumplen con las normativas.

El subsecretario de Salud, Iván Moscoso, informó que, tras la aplicación de un censo de verificación de campo a nivel estatal, las autoridades sanitarias confirmaron la existencia de 210 centros residenciales especializados en adicciones que actualmente se encuentran en operación, de los cuales entre 150 y 160 cumplen al 100 por ciento con los requisitos establecidos por la normativa sanitaria.

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Durante el operativo también se detectaron establecimientos que continúan funcionando de manera irregular y sin autorización de alguna autoridad, entre ellos el centro Alegría de Vivir, donde recientemente falleció una persona que se encontraba internada.

Moscoso explicó que la estrategia de regulación partió de un registro proporcionado por el Inegi, que contabilizaba cerca de 430 inmuebles.

$!El más reciente caso de un centro de rehabilitación inhabilitado por operar fuera de la ley fue el anexo Alegría de Vivir.
El más reciente caso de un centro de rehabilitación inhabilitado por operar fuera de la ley fue el anexo Alegría de Vivir. Archivo

Con el objetivo de verificar cuáles de estos establecimientos operaban realmente como centros de rehabilitación, autoridades de Salud, Regulación Sanitaria, Seguridad Pública, Derechos Humanos, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), así como municipios, realizaron visitas directas a los sitios registrados.

Tras las inspecciones, se determinó que 210 establecimientos continúan prestando servicio como centros residenciales para la atención de adicciones. El resto correspondía a inmuebles cerrados, abandonados o que habían cambiado de giro comercial.

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AVANZA SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS

El subsecretario de Salud señaló que, como parte del proceso de regularización de los 210 establecimientos identificados, las autoridades implementaron un programa de supervisión y asesoría operativa.

“Se han efectuado un total de 338 visitas de supervisión”, indicó.

De los 210 centros identificados en el estado, entre 150 y 160 ya han sido formalmente supervisados.

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A pesar de las acciones de regularización, las autoridades han identificado establecimientos que operan de manera clandestina o que incumplen las suspensiones impuestas por las autoridades sanitarias.

Uno de los casos detectados corresponde al centro residencial Alegría de Vivir, que fue sujeto a una suspensión de actividades entre mayo y junio, luego de que se detectaran omisiones consideradas de criterio mayor.

Durante una inspección reciente, realizada con apoyo de elementos de Seguridad Pública, la autoridad sanitaria constató que el establecimiento continuaba operando sin autorización, por lo que se colocaron nuevos sellos de clausura y el caso fue turnado al Ministerio Público.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-sin-freno-muertes-en-clinicas-de-adicciones-GB23442554

Para funcionar dentro del marco legal, la Secretaría de Salud exige a los centros residenciales contar con el aviso de funcionamiento a la vista, acreditar a un médico como responsable sanitario, disponer de terapias psicológicas y mantener condiciones higiénicas adecuadas en dormitorios y comedores.

Asimismo, deben cumplir estrictamente con la prohibición de albergar a menores de edad.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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