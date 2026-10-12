Coahuila alcanza el podio nacional de pesca en Acuña

ACUÑA, COAH.- Coahuila se quedó con los tres primeros lugares del XX Campeonato Nacional de Pesca de Lobina en Agua Dulce desde Embarcación, celebrado en la presa de la Amistad, en Acuña, Coahuila, donde 36 embarcaciones y alrededor de 70 pescadores participaron en el encuentro del 9 al 11 de octubre. El resultado colocó a los equipos coahuilenses al frente de una competencia con representantes de seis entidades. Además de los anfitriones, acudieron pescadores de Baja California, San Luis Potosí, Chihuahua, Tamaulipas y Durango, de acuerdo con el balance difundido al concluir el campeonato.

La delegación estatal logró así ocupar por completo el podio de la vigésima edición. Acuña tuvo una doble participación en el encuentro, como ciudad sede y como escenario del triunfo de los representantes de Coahuila ante equipos visitantes. El nacional reunió a competidores que habían obtenido su clasificación en certámenes estatales. En el caso de Baja California, la selección se definió mediante el serial Baja Bass Challenge, cuyo cierre permitió integrar las duplas que acudirían al embalse fronterizo. Entre los clasificados de esa entidad estuvieron Ricardo Hernández e Isaac Valdez, Miguel Slim y Gustavo Montoya, así como Carlos Mancilla y Manuel Stratta. Su proceso de selección se resolvió meses antes del encuentro en Coahuila, con base en los resultados acumulados durante el circuito. La cita de octubre dio continuidad a la presencia de Acuña en el calendario de la pesca deportiva. Los días 21 y 22 de agosto, la ciudad también fue sede del Campeonato Nacional de Pesca de Lobina desde Orilla, anunciado en la programación turística municipal con el aval de la Federación Nacional de Pesca Deportiva.

Ambos encuentros correspondieron a modalidades distintas de una misma disciplina y tuvieron como punto de reunión a esta ciudad fronteriza. El torneo de agosto se desarrolló desde la orilla, mientras que el de octubre convocó a equipos que compitieron a bordo de embarcaciones. Para Coahuila, el cierre del campeonato dejó como principal resultado deportivo la conquista de las tres primeras posiciones, en una edición que reunió a pescadores de distintas regiones del país en la presa de la Amistad.

Temas

Pesca Presas torneos

Localizaciones

Acuña

