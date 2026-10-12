INE resguarda más de mil credenciales para votar en Saltillo; llaman a recogerlas

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    INE resguarda más de mil credenciales para votar en Saltillo; llaman a recogerlas
    Más de mil credenciales para votar permanecen pendientes de entrega en el módulo del INE ubicado en la calle Allende, en el Centro de Saltillo. CUARTOSCURO
Elena Vega
por Elena Vega

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Más de mil plásticos esperan a sus titulares en el módulo del Centro; más de 100 corresponden a trámites iniciados en 2025

Más de mil credenciales para votar permanecen pendientes de entrega en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) en Saltillo, por lo que autoridades electorales exhortaron a la ciudadanía a acudir al módulo correspondiente para recoger su identificación oficial.

Luis Armando Aguirre González, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 7, informó que los documentos se encuentran disponibles en el módulo de credencialización ubicado en la calle Allende, en la Zona Centro de la capital coahuilense.

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De acuerdo con el funcionario, la mayor parte de las credenciales corresponde a personas que realizaron su trámite durante 2026, pero todavía no han regresado por el plástico. La acumulación de documentos mantiene pendiente la entrega a más de mil ciudadanos.

El rezago también incluye solicitudes de años anteriores. Aguirre González precisó que más de 100 credenciales corresponden a trámites iniciados desde 2025, lo que significa que sus titulares aún no han concluido el proceso para contar con el documento en sus manos.

Ante esta situación, el INE pidió a las personas que realizaron alguna gestión de credencialización y no han recogido su identificación que acudan al módulo para verificar la disponibilidad y completar el trámite.

La credencial para votar es uno de los principales documentos de identificación oficial en México, además de ser indispensable para ejercer el derecho al voto en los procesos electorales. Por ello, las autoridades buscan que los ciudadanos cuenten con ella y eviten dejar inconclusa su solicitud.

Aguirre González también señaló que los módulos de atención permanecerán abiertos durante diciembre, antes del cierre del periodo para realizar solicitudes de credencialización. Esta medida permitirá que la población que necesite tramitar su identificación pueda acudir a las oficinas durante ese mes.

El funcionario reiteró el llamado a no postergar los trámites y aprovechar el periodo de atención disponible, tanto para quienes necesitan obtener su credencial como para aquellos que ya la solicitaron y todavía no la recogen.

Con más de mil documentos pendientes en el módulo de la Junta Distrital 7, el INE busca que los titulares acudan por sus credenciales y concluyan el procedimiento correspondiente.

(CON INFORMACIÓN DE MEDIOS)

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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