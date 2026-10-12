Sheinbaum critica a Denise Dresser por culpar al gobierno tras no encontrar medicamento en farmacias privadas

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo de este lunes 12 de octubre , la mandataria ironizó sobre la denuncia y sostuvo que los establecimientos particulares tienen la posibilidad de comprar y distribuir sus propios productos farmacéuticos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó a la politóloga Denise Dresser por responsabilizar al Gobierno federal después de enfrentar dificultades para conseguir un medicamento en farmacias privadas, tras someterse a una cirugía de cadera.

Las declaraciones se produjeron después de que la politóloga compartiera su experiencia en redes sociales, donde relató las complicaciones que enfrentó para localizar un fármaco necesario después de su operación.

“La Denise Dresser echando la culpa al gobierno de que no encontraba un medicamento en las farmacias privadas, las farmacias privadas tienen toda la posibilidad de tener y distribuir sus medicamentos”, expresó Sheinbaum.

La publicación provocó reacciones entre usuarios, debido a que Dresser relacionó el problema que vivió con los reclamos de trabajadores de la salud que han denunciado carencias de medicamentos e insumos en instituciones públicas.

EL DEBATE POR EL ABASTO DE MEDICAMENTOS

El intercambio ocurre mientras la disponibilidad de medicamentos continúa como uno de los temas pendientes para el sistema de salud mexicano. La administración federal ha reconocido que persisten dificultades en la distribución y el suministro de algunos productos en hospitales y centros de atención pública.

Sheinbaum centró su respuesta en la diferencia entre las farmacias privadas y las instituciones públicas de salud. De acuerdo con su planteamiento, la falta de un producto en un establecimiento particular no implica necesariamente que exista una responsabilidad directa del Gobierno federal.

Sin embargo, la experiencia relatada por Dresser también abrió una discusión sobre el acceso a tratamientos fuera de los hospitales públicos y las dificultades que pueden enfrentar los pacientes cuando necesitan medicamentos específicos después de una intervención quirúrgica.

La denuncia de la politóloga y la respuesta presidencial corresponden a situaciones distintas: una se refiere a la búsqueda de un fármaco en establecimientos privados y la otra a la responsabilidad de esos negocios en el suministro de sus productos.

LA FALTA DE MEDICINAS SIGUE ENTRE LOS RECLAMOS

Las dificultades para conseguir medicamentos han generado inconformidad entre pacientes, familiares y personal médico en distintas partes del país. Las denuncias incluyen problemas de disponibilidad de tratamientos, insumos y materiales necesarios para la atención hospitalaria.

Aunque Sheinbaum cuestionó que se atribuyera al Gobierno federal la falta de un medicamento en farmacias particulares, el abasto en el sistema público continúa bajo escrutinio, en medio de los esfuerzos de su administración para mejorar la distribución.

En el caso de Dresser, la información difundida señala que la búsqueda del fármaco ocurrió después de una cirugía de cadera. La politóloga utilizó esa experiencia para referirse también a las protestas del personal sanitario por las carencias que reporta en sus centros de trabajo.

Hasta el momento descrito en la conferencia, el intercambio se concentró en la responsabilidad sobre la disponibilidad de medicamentos en establecimientos privados, sin que los datos proporcionados permitan establecer las causas específicas por las que el producto buscado por Dresser no estaba disponible.