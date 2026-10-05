Dejan grave a motociclista; responsable huye, en Acuña

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    Dejan grave a motociclista; responsable huye, en Acuña
    Un video de seguridad captó el siniestro registrado entre una camioneta y un motociclista en el Libramiento Sur Poniente, en Acuña, Coahuila. CAPTURA DE PANTALLA

Adrián, de 23 años, permanece en la Clínica 92 del IMSS con lesiones que ponen en riesgo su vida, luego de ser impactado cuando circulaba por el libramiento Sur Poniente

ACUÑA, COAH.- Un joven motociclista de 23 años permanece grave en la Clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social después de ser impactado este domingo por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar, en un accidente registrado sobre el libramiento Sur Poniente de Ciudad Acuña.

El lesionado fue identificado como Adrián, quien circulaba a bordo de una motocicleta Vento Nitrox modelo 2026 cuando ocurrió el percance.

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Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos de Seguridad Pública y paramédicos acudieron al sitio para brindar atención al motociclista, quien presentaba lesiones de consideración.

Luego de ser estabilizado, fue trasladado a la Clínica 92 del IMSS, donde quedó bajo atención médica. Su condición fue reportada como grave debido a las lesiones sufridas durante el impacto.

Según algunos testigos, el vehículo que impactó al motociclista podría haber sido una camioneta Ford Explorer o una Ford Expedition color rojo. El conductor se dio a la fuga y abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades, por lo que el caso es investigado como choque fuga.

Además, en el sitio quedó un emblema correspondiente al vehículo, elemento que fue considerado como indicio para tratar de establecer su identidad.

Las autoridades realizaron las diligencias necesarias para reconstruir la mecánica del accidente y determinar la responsabilidad de los involucrados.

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La investigación se concentra también en ubicar al conductor que escapó tras dejar gravemente lesionado al joven, con el fin de presentarlo ante la autoridad competente y deslindar responsabilidades.

El caso permanece bajo seguimiento mientras Adrián continúa hospitalizado y se realizan las acciones para localizar al vehículo involucrado.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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