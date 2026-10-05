Dejan grave a motociclista; responsable huye, en Acuña

El lesionado fue identificado como Adrián, quien circulaba a bordo de una motocicleta Vento Nitrox modelo 2026 cuando ocurrió el percance.

ACUÑA, COAH.- Un joven motociclista de 23 años permanece grave en la Clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social después de ser impactado este domingo por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar, en un accidente registrado sobre el libramiento Sur Poniente de Ciudad Acuña .

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos de Seguridad Pública y paramédicos acudieron al sitio para brindar atención al motociclista, quien presentaba lesiones de consideración.

Luego de ser estabilizado, fue trasladado a la Clínica 92 del IMSS, donde quedó bajo atención médica. Su condición fue reportada como grave debido a las lesiones sufridas durante el impacto.

Según algunos testigos, el vehículo que impactó al motociclista podría haber sido una camioneta Ford Explorer o una Ford Expedition color rojo. El conductor se dio a la fuga y abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades, por lo que el caso es investigado como choque fuga.

Además, en el sitio quedó un emblema correspondiente al vehículo, elemento que fue considerado como indicio para tratar de establecer su identidad.

Las autoridades realizaron las diligencias necesarias para reconstruir la mecánica del accidente y determinar la responsabilidad de los involucrados.