La precocidad comercial en Saltillo: Halloween y Navidad ‘devoran’ a fiestas patrias

A pesar de que el calendario marca la proximidad de las Fiestas Patrias de septiembre, un fenómeno comercial se ha adelantado en Saltillo, desplazando los tradicionales colores verde, blanco y rojo por una paleta más sombría y festiva. Un recorrido por tiendas de autoservicio y departamentales de Saltillo revela que Halloween, Día de Muertos y, en menor medida, la Navidad, ya han tomado el control de los pasillos principales, relegando la conmemoración de la Independencia de México a un segundo plano.

En establecimientos como HEB y Maxichina, la transformación es evidente. Apenas cruzando la entrada, el cliente se topa de inmediato con grandes exhibiciones de calabazas de plástico, telarañas, disfraces, y una amplia variedad de artículos para las festividades anglosajonas y mexicanas de finales de octubre y principios de noviembre. Los esqueletos y las calaveras, elementos centrales del Día de Muertos, comparten espacio con los símbolos más lúdicos de Halloween, creando una atmósfera que se siente más acorde con el otoño que con el final del verano. El “Grito” se celebra el 16 de septiembre mientras que el “Día de Brujas” el 31 de octubre para dar paso al “Día de Muertos” el 2 de noviembre.

La llegada de estos productos con tanta antelación no es un hecho aislado. Se trata de una estrategia de mercadotecnia consolidada que busca captar la atención del consumidor con tiempo suficiente para planear y adquirir los artículos de temporada. Sin embargo, el efecto colateral es visible y notorio: las fiestas patrias, que cronológicamente son las primeras en celebrarse, han sido relegadas a un rincón. En contraste con las grandes secciones dedicadas a Halloween y Día de Muertos, los artículos alusivos al 15 y 16 de septiembre se encuentran en un solo exhibidor. Banderas de distintos tamaños, sombreros tricolores, silbatos y otros adornos patrios se agrupan de forma modesta, casi como un recordatorio tardío de que la celebración cívica aún está por venir.