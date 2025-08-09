Sufre niño de 5 años graves quemaduras con ácido cáustico en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un accidente doméstico dejó con graves lesiones a un niño de cinco años identificado como José Alberto, quien sufrió quemaduras considerables tras entrar en contacto accidental con ácido cáustico mientras jugaba en el patio de su casa, en Nueva Rosita.

De acuerdo con el reporte médico, el incidente ocurrió cuando el menor, en un descuido y sin supervisión directa, tocó el químico, el cual provocó lesiones severas en sus extremidades y parte del torso en cuestión de segundos. La sustancia corrosiva, comúnmente utilizada para labores de limpieza industrial, causó daños que abarcan entre el 28 y el 40 por ciento de su superficie corporal, según estimaciones preliminares.

TE PUEDE INTERESAR: La precocidad comercial en Saltillo: Halloween y Navidad ‘devoran’ a fiestas patrias

Sus padres reaccionaron de inmediato y lo trasladaron al Hospital General de Nueva Rosita, donde fue recibido en la sala de urgencias. El personal médico procedió a lavar las heridas con soluciones especiales para neutralizar el efecto del químico. Además, se le administraron analgésicos para el dolor, líquidos para prevenir la deshidratación y atención para estabilizarlo antes de su traslado.

El director del hospital, Juan Arturo Montemayor Menchaca, informó que debido a la gravedad de las lesiones, se activó el protocolo de emergencias médicas en el estado y se coordinó con el Hospital Materno Infantil de Saltillo para recibir al menor. “Estamos en espera de la ambulancia para poder trasladarlo”, indicó.

Los familiares fueron notificados sobre el estado crítico del niño y la necesidad de atención en un centro especializado, donde se buscará prevenir complicaciones y favorecer su recuperación.

Autoridades sanitarias reiteraron el llamado a extremar precauciones en el manejo de sustancias químicas dentro del hogar, ya que productos como el ácido cáustico representan un alto riesgo para los menores si no se almacenan en condiciones seguras y fuera de su alcance.

En la comunidad, vecinos y familiares permanecen atentos a la evolución médica de José Alberto, esperando que el tratamiento especializado en la capital del estado le brinde la oportunidad de superar las lesiones y recuperar su salud.

(Con información de medios locales)