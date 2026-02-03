Destaca Banco de Alimentos programas alimentarios y sociales en 13 municipios de Coahuila

Acuña
/ 3 febrero 2026
    Destaca Banco de Alimentos programas alimentarios y sociales en 13 municipios de Coahuila
    El Banco Internacional de Alimentos también apoya a escuelas de Acuña y otros municipios con la entrega de material deportivo para fomentar el deporte entre la niñez y juventud. FOTO: CORTESÍA

El Banco Internacional de Alimentos mantiene programas de apoyo alimentario, atención a adultos mayores y entrega de material deportivo, beneficiando a familias vulnerables en 13 municipios de Coahuila

ACUÑA, COAH.– El presidente del Consejo Directivo del Banco Internacional de Alimentos (BIA), José Martín Faz Ríos, destacó la labor altruista que realiza la institución, no solo en Acuña, sino también en otros municipios de Coahuila y en distintas entidades del país.

Entre los programas que impulsa el BIA mencionó “De mi olla a tu olla”, mediante el cual, por una cuota simbólica de 10 pesos, personas en condición de doble vulnerabilidad pueden acceder diariamente a una porción de frijoles cocidos y otra de caldo de pollo.

Faz Ríos resaltó además la atención especial que se brinda a adultos mayores y personas con discapacidad, a través de la entrega periódica de despensas con productos de la canasta básica, beneficio que alcanza a cientos de personas de manera constante.

Otra de las acciones que distinguen al Banco Internacional de Alimentos es la entrega de material deportivo en diversas escuelas, no solo de Acuña, sino también de otros municipios de Coahuila, con el objetivo de apoyar a niñas, niños y jóvenes en la práctica de actividades deportivas.

“Es una manera de beneficiar a las familias que más lo necesitan, y no paramos; estamos en constante movimiento, tratando de ampliar cada vez más el apoyo. Tenemos presencia en 13 municipios del estado, principalmente en zonas del centro y del desierto, como Nadadores, Sacramento y Cuatro Ciénegas, a donde llega nuestra ayuda”, expresó Faz Ríos.

Temas


Deportes

Localizaciones


Acuña
Coahuila

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

