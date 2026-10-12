Termina joven volcado tras salir a toda velocidad de casa de su novia en Frontera

El conductor, identificado como Víctor Fabricio, de 25 años, viajaba en un Suzuki Swift color perla cuando ocurrió el accidente, alrededor de las 7:30 horas de ayer domingo. De acuerdo con su versión, había pasado la noche en el domicilio de su pareja, pero fue descubierto por el padre de ella, quien presuntamente lo agredió.

FRONTERA, COAH.- Lo que comenzó como una visita nocturna a casa de su novia terminó con un automóvil destrozado y volcado sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, en Frontera , luego de que un joven perdiera el control de la unidad cuando se retiraba del lugar tras un presunto altercado con el padre de la muchacha.

Ante la situación, el joven decidió marcharse rápidamente en su automóvil. Sin embargo, al circular por el libramiento, cerca del entronque hacia el relleno sanitario, llegó a una curva donde perdió el control de la dirección y terminó impactándose contra una barrera metálica.

El golpe provocó daños severos en la carrocería y ocasionó que el vehículo volcara hasta quedar a varios metros del punto del primer impacto. Algunas piezas del automóvil quedaron desprendidas debido a la fuerza del choque.

Pese a lo aparatoso del percance, Víctor Fabricio logró salir de la unidad por sus propios medios. Paramédicos de Protección Civil de Ciudad Frontera lo revisaron en el lugar y determinaron que presentaba golpes que no ameritaban su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía del Estado acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. Las circunstancias del percance quedaron sujetas a revisión.

(Con información de medios locales)