Detienen en Acuña a hombre buscado por abuso en Veracruz

Acuña
/ 10 noviembre 2025
    Detienen en Acuña a hombre buscado por abuso en Veracruz
    El hombre de 45 años fue asegurado tras confirmarse que contaba con una orden de aprehensión por violación. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El hombre se ocultaba en esta ciudad desde junio y fue arrestado para su traslado a Coatzacoalcos, donde quedó a disposición de las autoridades

ACUÑA, COAH.- Un hombre originario de Coatzacoalcos, Veracruz, que permanecía prófugo por un caso de violación en perjuicio de una menor de 15 años, fue detenido en Acuña luego de varios meses oculto. La captura se concretó gracias a la coordinación entre agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Delegación Norte II y autoridades del estado de Veracruz, quienes dieron seguimiento a la orden judicial pendiente.

El detenido fue identificado como Simón ¨N¨, de 45 años, quien, de acuerdo con la información disponible, se refugió en esta ciudad desde junio de este año para evadir la acción de la justicia. Las autoridades veracruzanas mantenían abierta una carpeta de investigación por el delito de violación y, tras avanzar en las indagatorias, un Juez de Control de aquel estado emitió una orden de aprehensión en su contra.

Una vez ubicado el domicilio donde presuntamente se escondía, agentes de investigación de Coahuila y Veracruz implementaron un operativo conjunto para detenerlo sin incidentes. Tras la captura, las autoridades confirmaron que el hombre era requerido por los “graves cargos existentes” en su contra y procedieron a cumplir el mandato judicial.

Simón ¨N¨ fue trasladado a Coatzacoalcos para quedar a disposición de las autoridades competentes y enfrentar el proceso correspondiente. La coordinación entre ambas entidades permitió que el imputado, quien llevaba varios meses prófugo, fuera asegurado para continuar con la investigación penal en su lugar de origen.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles del caso, pero las autoridades veracruzanas continuarán con el procedimiento legal para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad del detenido conforme a lo que marque la ley.

(Con información de redes sociales)

