Coahuila: Universidades no deben cobrar RVOE a los alumnos, afirma la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) advirtió que las universidades privadas no deben cobrar a los estudiantes por concepto de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), luego de detectarse en Coahuila instituciones que aplican cargos adicionales a sus estudiantes bajo este rubro al inicio de cada cuatrimestre o semestre.

En algunos casos, los montos van de 2 mil a 4 mil pesos, además de los costos regulares de inscripción y seguros que oscilan entre 5 mil y 12 mil pesos, dependiendo de la institución.

Domingo Hernández, titular de la oficina de enlace de la SEP en Coahuila, explicó que el pago por obtener el RVOE corresponde exclusivamente a las instituciones educativas, no a los alumnos.

“Es un cobro que debe cubrir la universidad para poder funcionar. Es poco ético, si es un requisito que tú necesitas para poder impartir una carrera que luego se lo estés cobrando de esta manera a los estudiantes”, señaló.