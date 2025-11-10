Coahuila: Universidades no deben cobrar RVOE a los alumnos, afirma la SEP
Instituciones privadas en la entidad realizan cobros indebidos bajo el concepto de validez oficial de estudios de hasta 4 mil pesos en cada proceso de reinscripción
La Secretaría de Educación Pública (SEP) advirtió que las universidades privadas no deben cobrar a los estudiantes por concepto de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), luego de detectarse en Coahuila instituciones que aplican cargos adicionales a sus estudiantes bajo este rubro al inicio de cada cuatrimestre o semestre.
En algunos casos, los montos van de 2 mil a 4 mil pesos, además de los costos regulares de inscripción y seguros que oscilan entre 5 mil y 12 mil pesos, dependiendo de la institución.
Domingo Hernández, titular de la oficina de enlace de la SEP en Coahuila, explicó que el pago por obtener el RVOE corresponde exclusivamente a las instituciones educativas, no a los alumnos.
“Es un cobro que debe cubrir la universidad para poder funcionar. Es poco ético, si es un requisito que tú necesitas para poder impartir una carrera que luego se lo estés cobrando de esta manera a los estudiantes”, señaló.
Agregó que las universidades pagan alrededor de 14 mil pesos ante la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) por la obtención de cada RVOE. De acuerdo con la Ley General de Educación Superior, este reconocimiento debe refrendarse con una periodicidad equivalente a una vez y media la duración del plan de estudios; por ejemplo, un programa de licenciatura de cuatro años debe renovar su RVOE cada seis años.
El delegado reconoció que existe una laguna legal, ya que la normatividad no contempla la prohibición de trasladar este costo a los alumnos, aunque tampoco lo autoriza.
El funcionario recomendó a los estudiantes que enfrenten esta situación presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o en la oficina de enlace de la SEP en Coahuila, donde se les puede orientar y canalizar el caso para revisión.
Respecto a la laguna legal antes mencionada, el diputado local Álvaro Moreira, secretario de la Comisión de Educación del Congreso de Coahuila, coincidió en que las instituciones no deben realizar estos cobros.
“El RVOE no se debe de cobrar. Es algo que deben absorber las universidades. Como concepto de RVOE no debería cobrarse”, afirmó.
El legislador recordó que actualmente el Congreso estatal, junto con la SEP, la Secretaría de Educación de Coahuila y las comunidades educativas, realiza foros para analizar reformas a las leyes y protocolos del sector, en los cuales podría incluirse una restricción específica sobre estos cobros.