DIF Acuña lanza último llamado para participar en ‘El Platillo de los Abuelos’; este viernes cierran inscripciones

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Acuña
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    DIF Acuña lanza último llamado para participar en ‘El Platillo de los Abuelos’; este viernes cierran inscripciones
    El DIF Municipal de Acuña, Coahuila, informó que este viernes 31 de julio concluye el periodo de inscripción para participar en el concurso gastronómico “El Platillo de los Abuelos”. CORTESÍA

Los interesados podrán registrarse hasta las 14:00 horas en el Departamento de Adultos Mayores del DIF Municipal para competir por premios de hasta 10 mil pesos

CIUDAD ACUÑA, COAH.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Acuña lanzó el último llamado a las personas adultas mayores interesadas en participar en el concurso gastronómico “El Platillo de los Abuelos”, cuya convocatoria cerrará este viernes 31 de julio a las 14:00 horas.

La actividad forma parte de las celebraciones del Mes del Adulto Mayor y tiene como propósito reconocer la experiencia culinaria de las personas de 60 años y más, además de preservar las recetas tradicionales que forman parte de la identidad familiar y cultural de México.

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Las inscripciones permanecen abiertas en el Departamento de Adultos Mayores del DIF Municipal y están dirigidas a residentes de Ciudad Acuña que acrediten una residencia mínima de dos años en el municipio.

El concurso se desarrollará el próximo 15 de agosto a las 19:30 horas en la Plaza Benjamín Canales, donde los participantes elaborarán un platillo típico mexicano en un tiempo máximo de dos horas. Durante la competencia podrán contar con el apoyo de familiares o amigos, mientras un jurado evaluará aspectos como el sabor, la presentación, la autenticidad de la receta y el rescate de la tradición gastronómica.

Los organizadores otorgarán premios económicos de 10 mil pesos al primer lugar, 5 mil al segundo y 3 mil pesos al tercero, con el objetivo de reconocer el talento y la dedicación de los concursantes.

La directora del DIF Municipal, Brenda Carrasco, señaló que este certamen busca fortalecer la convivencia familiar y dar valor al legado culinario de los adultos mayores, quienes conservan recetas que han sido transmitidas de generación en generación y que forman parte del patrimonio gastronómico de las familias acuñenses.

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Con este último llamado, el DIF exhortó a quienes aún no se han registrado a aprovechar los días restantes para formar parte de una de las actividades más representativas del Mes del Adulto Mayor.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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