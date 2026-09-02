Dignidad Animal dice que caso de ‘Darsy,’ la perrita arrastrada por una camioneta en Acuña, fue un accidente

ACUÑA, COAH.- El caso de “Darsy”, la perra que fue captado en videos mientras era arrastrada por una camioneta en calles del fraccionamiento Los Álamos, en Acuña, dio un giro luego de que Dignidad Animal A.C. informara que investigó lo ocurrido y concluyó que todo se debió a un lamentable accidente. A través de sus redes sociales, la organización señaló que, de acuerdo con la información que le fue proporcionada durante sus indagatorias, como videos del mismo fraccionamiento que evidencian que el animal brincó de la caja de la camioneta, lo sucedido se trató de un accidente y no de una acción intencional de maltrato contra el animal.

Dignidad Animal A.C. explicó que “Darsy” es una perrita de compañía y forma parte de una familia. Añadió que, según la información obtenida, las personas responsables recibieron una multa y actualmente se están haciendo cargo del animal, que permanece bajo atención y en proceso de recuperación en la Clínica Veterinaria Acuña. La postura de la organización se suma a la intervención que previamente habían reportado autoridades municipales tras la difusión de las imágenes, que provocaron una fuerte reacción entre usuarios de redes sociales y llamados para investigar al responsable. De acuerdo con la información proporcionada anteriormente sobre el caso, la Unidad Municipal de Trato Digno y Bienestar Animal intervino y aplicó una sanción administrativa al propietario. Además, el asunto fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, por lo que el procedimiento no quedó únicamente en el ámbito municipal.

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La asociación proanimalista difundió un video de la perrita, en donde se muestra que sus patas delanteras sangran por las lesiones provocadas al ser arrastrada. La atención veterinaria quedó asentada en una receta emitida este 2 de septiembre por la Clínica Veterinaria Acuña, donde se identifica a “Darsy” como un canino de 12 años y 20 kilogramos de peso. El diagnóstico registrado en el parte médico señala “laceraciones múltiples”, mientras que entre el tratamiento indicado aparece Clindagen (antimicrobiano de amplio espectro) recetado cada 24 horas durante tres días y la aplicación de una pomada cada 12 horas por un periodo de 10 días. La valoración fue firmada por el M.V.Z. Rodrigo Sosa Rodríguez.

Hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente el monto de la multa ni una determinación ministerial que establezca responsabilidades penales. Por ello, la versión de que se trató de un accidente corresponde a la información recabada y comunicada por Dignidad Animal A.C., mientras que las autoridades mantienen sus propias actuaciones. La organización también informó que continuará pendiente de la evolución de “Darsy” y que, en conjunto con el diputado Jorge Valdez, dará seguimiento a su recuperación. El caso muestra cómo un video difundido en redes sociales derivó en la intervención de autoridades y organizaciones protectoras de animales.