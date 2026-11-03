En Coahuila solo vota la mitad de la lista nominal por hartazgo político y reciclaje de perfiles: Partido Verde

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    En Coahuila solo vota la mitad de la lista nominal por hartazgo político y reciclaje de perfiles: Partido Verde
    Sandoval reconoció que el desinterés electoral representa un reto para los partidos políticos en Coahuila. ARCHIVO

José Refugio Sandoval atribuyó el abstencionismo al hartazgo hacia los políticos tradicionales y llamó a los partidos a recuperar la confianza ciudadana

ACUÑA, COAH.- El desinterés electoral en Coahuila, donde apenas el 51 por ciento de la ciudadanía acude a las urnas, está ligado a un hartazgo hacia las figuras políticas tradicionales y al reciclaje constante de perfiles, reconoció José Refugio Sandoval, secretario de Organización Electoral del Partido Verde en el estado.

Aunque la entidad registra niveles de participación superiores al promedio de otros estados, Sandoval advirtió que la mitad de la población con derecho a voto opta por la abstención, lo que evidencia un déficit que los partidos políticos deben atender de manera urgente.

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“Esto quiere decir que en Coahuila la mitad de quienes tienen derecho a votar son quienes eligen a sus gobernantes, por lo que hay que informar más a la comunidad sobre lo que hacen los partidos, no solo en periodos de elecciones, sino siempre, y que se abran sus puertas a todas y todos los ciudadanos”, aseveró.

Para combatir el abstencionismo y la desconfianza ciudadana, el representante partidista subrayó que es fundamental que los institutos políticos cumplan sus promesas a todos los sectores sociales y cambien la forma en que integran a la población, particularmente a las nuevas generaciones.

“Los sentamos en las mesas de trabajo para que sumen propuestas, no como otros partidos que los invitan solo para la foto, pero cuando se deben tomar decisiones nunca los toman en cuenta. Nosotros los invitamos en serio y los dejamos tomar decisiones de la mano con nosotros”, puntualizó.

Finalmente, Sandoval señaló que el éxito electoral actual requiere una fórmula equilibrada entre la atracción que genera un buen candidato y la credibilidad del partido que lo respalda:

“El personaje es el que atrae más, pero debe de ir en un vehículo que no tenga tantas manchas; que sea un partido responsable, que dé resultados, que le cumpla a la gente, porque eso, de la mano con un buen candidato, genera grandes resultados”, concluyó.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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