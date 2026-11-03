Manolo Jiménez dice que su prioridad es Coahuila, ante menciones rumbo al 2030

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Torreón
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    Manolo Jiménez dice que su prioridad es Coahuila, ante menciones rumbo al 2030
    El gobernador Manolo Jiménez aseguró que su principal objetivo es entregar resultados a las familias coahuilenses. SANDRA GÓMEZ

El mandatario afirmó que su prioridad es cumplir los compromisos con Coahuila y consideró prematuro hablar de aspiraciones presidenciales

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que su prioridad es cumplir los compromisos asumidos con los coahuilenses y que seguirá concentrado en esa tarea, luego de que se le preguntara por las menciones que lo perfilan como posible aspirante a la Presidencia de la República en 2030.

El mandatario tomó los comentarios como un “cariñito” de la gente y consideró prematuro hablar de candidaturas o alianzas, pues todavía falta tiempo para que los partidos definan sus procesos de selección.

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Jiménez Salinas sostuvo que su mayor aspiración es que a Coahuila le vaya bien. Dijo que su atención está puesta en los resultados de su administración y en dar continuidad a los proyectos y compromisos establecidos con la ciudadanía.

Afirmó que Coahuila se ha consolidado como uno de los mejores estados del país para vivir en familia, una condición que atribuyó al ambiente de paz y tranquilidad que, dijo, prevalece en la entidad.

El gobernador señaló que preservar esas condiciones es uno de los principales compromisos de su administración, junto con impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo del estado y al bienestar de las familias.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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