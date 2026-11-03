Manolo Jiménez dice que su prioridad es Coahuila, ante menciones rumbo al 2030
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El mandatario afirmó que su prioridad es cumplir los compromisos con Coahuila y consideró prematuro hablar de aspiraciones presidenciales
TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que su prioridad es cumplir los compromisos asumidos con los coahuilenses y que seguirá concentrado en esa tarea, luego de que se le preguntara por las menciones que lo perfilan como posible aspirante a la Presidencia de la República en 2030.
El mandatario tomó los comentarios como un “cariñito” de la gente y consideró prematuro hablar de candidaturas o alianzas, pues todavía falta tiempo para que los partidos definan sus procesos de selección.
Jiménez Salinas sostuvo que su mayor aspiración es que a Coahuila le vaya bien. Dijo que su atención está puesta en los resultados de su administración y en dar continuidad a los proyectos y compromisos establecidos con la ciudadanía.
Afirmó que Coahuila se ha consolidado como uno de los mejores estados del país para vivir en familia, una condición que atribuyó al ambiente de paz y tranquilidad que, dijo, prevalece en la entidad.
El gobernador señaló que preservar esas condiciones es uno de los principales compromisos de su administración, junto con impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo del estado y al bienestar de las familias.