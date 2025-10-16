Entregan lentes a 55 alumnos para mejorar su aprendizaje en Ciudad Acuña

Acuña
/ 16 octubre 2025
    Autoridades municipales, docentes y padres de familia acompañaron la entrega de anteojos a estudiantes de primaria. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

El DIF Municipal de Acuña entregó 55 pares de lentes a estudiantes de primaria, resultado de un programa permanente de detección visual y apoyo gratuito

ACUÑA, COAH.- Con el propósito de mejorar el rendimiento escolar y el bienestar de la niñez acuñense, el DIF Municipal de Acuña entregó este miércoles 55 pares de lentes a estudiantes de distintas escuelas primarias, beneficiarios del programa de atención visual que el organismo impulsa en colaboración con una óptica local.

La entrega estuvo encabezada por la presidenta honoraria del DIF, Yahaira Romero, quien destacó que la salud visual es clave para el desarrollo académico y personal de los niños y niñas.

$!Niños beneficiados muestran sus nuevos lentes durante la entrega encabezada por Yahaira Romero.
Niños beneficiados muestran sus nuevos lentes durante la entrega encabezada por Yahaira Romero. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

“Una detección oportuna puede marcar la diferencia en su aprendizaje, su confianza y su futuro”, señaló.

El programa forma parte del convenio que el DIF mantiene con la Óptica De Luna, la cual participa cada miércoles en las jornadas visuales y auditivas ofreciendo servicios a bajo costo.

A partir de estas revisiones, se identifica a los estudiantes que requieren apoyo y se les entrega gratuitamente el par de lentes correspondiente.

Romero transmitió además un saludo del alcalde Emilio De Hoyos, subrayando su compromiso con las acciones sociales del DIF y su interés en respaldar proyectos que fortalezcan a las familias del municipio.

En la ceremonia participaron la directora del DIF municipal, regidoras comisionadas, representantes de la óptica, docentes y padres de familia, quienes reconocieron el impacto positivo de estas iniciativas en la educación y la salud infantil.

Temas


Salud
programas sociales

Localizaciones


Acuña

Organizaciones


DIF

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

