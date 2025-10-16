Entregan lentes a 55 alumnos para mejorar su aprendizaje en Ciudad Acuña

ACUÑA, COAH.- Con el propósito de mejorar el rendimiento escolar y el bienestar de la niñez acuñense, el DIF Municipal de Acuña entregó este miércoles 55 pares de lentes a estudiantes de distintas escuelas primarias, beneficiarios del programa de atención visual que el organismo impulsa en colaboración con una óptica local.

La entrega estuvo encabezada por la presidenta honoraria del DIF, Yahaira Romero, quien destacó que la salud visual es clave para el desarrollo académico y personal de los niños y niñas.

TE PUEDE INTERESAR: Protección Civil refuerza la seguridad en cementerios de Torreón previo a Día de Muertos