Entrenan bomberos de Acuña para rescates en la Presa de la Amistad

ACUÑA, COAH.- Con ejercicios para auxiliar a personas conscientes e inconscientes y trasladarlas a un lugar seguro, elementos de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Acuña realizaron prácticas de rescate acuático en la Presa de la Amistad, como parte de su programa permanente de capacitación. La jornada fue coordinada por el director de la corporación, el biólogo Carlos Alejandro Flores Diego, con el objetivo de fortalecer la condición física y la capacidad operativa del personal que atiende emergencias en los cuerpos de agua del municipio.

El entrenamiento incluyó pruebas de resistencia, nado de aproximación con equipo completo y técnicas de entrada segura al agua en condiciones de corriente. Estas actividades formaron parte de la preparación de los elementos para acercarse a una persona que requiere auxilio. En las maniobras de traslado se practicaron arrastres de víctimas conscientes e inconscientes, arrastre cruzado y remolque con apoyo de un compañero. La dependencia señaló que durante los ejercicios se priorizó la seguridad tanto del rescatista como de la persona auxiliada. Otro componente fue el manejo de dispositivos de flotación y auxilio. Los participantes utilizaron boya torpedo, aro salvavidas, cuerda y tabla de rescate, además de efectuar lanzamientos de precisión y ejercicios de aseguramiento de víctimas a media agua. Las prácticas forman parte de la preparación continua del personal de primera respuesta, encargado de intervenir cuando una emergencia requiere maniobras de aproximación, sujeción y traslado dentro del agua.

El embalse ha sido escenario de operativos recientes. El 8 de septiembre, siete adultos y tres menores fueron puestos a salvo después de que dos lanchas quedaron varadas por falta de combustible. En el auxilio participaron autoridades y pescadores voluntarios. Como parte del mensaje preventivo de esta jornada, Protección Civil exhortó a quienes acuden a los cuerpos de agua a utilizar siempre chaleco salvavidas y evitar ingresar bajo los efectos del alcohol.

Temas

Bomberos Capacitación

Localizaciones

Acuña

