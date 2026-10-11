Denuncia hombre presuntas golpizas y detenciones de policías en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Denuncia hombre presuntas golpizas y detenciones de policías en Piedras Negras
    El ciudadano afirmó que ha sido interceptado en distintas ocasiones y que teme sufrir nuevas agresiones. ARCHIVO

El denunciante aseguró que los incidentes comenzaron en julio y que el más reciente ocurrió cerca del Mercado de los Dulces; afirmó que presenta una lesión y teme por su seguridad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Por temor a sufrir nuevas agresiones, un hombre acudió ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila para denunciar lo que describe como detenciones reiteradas y presuntos abusos por parte de policías municipales de Piedras Negras.

Jesús Pérez Sánchez, de 43 años, presentó su inconformidad en la Tercera Visitaduría, donde expuso que los encuentros con los uniformados se han vuelto frecuentes y que, según su versión, durante estas intervenciones ha recibido golpes y amenazas verbales.

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Uno de los episodios que relató ocurrió en julio, cuando fue interceptado en el cruce de Xicoténcatl y Matamoros, en el Centro de la ciudad. Aseguró que los agentes lo llevaron a las inmediaciones del asta bandera y lo agredieron mientras le exigían información sobre una maleta con dinero que supuestamente había tomado.

Después de ese incidente, dijo, fue trasladado al Palacio de Justicia y quedó a disposición del Ministerio Público por una acusación relacionada con violencia contra policías. Su detención, afirmó, se prolongó durante tres días.

El ciudadano sostuvo que los problemas no terminaron con su liberación. Como hecho más reciente, señaló que el miércoles, cerca de las 14:00 horas, fue interceptado en las inmediaciones del Mercado de los Dulces, donde presuntamente volvió a ser golpeado e insultado antes de que lo llevaran a las celdas municipales.

En su denuncia, identificó a uno de los agentes que, según su versión, participó en las agresiones como un oficial de apellido Celaya. También manifestó que actualmente presenta una lesión y que evita caminar por ciertas zonas debido a la posibilidad de encontrarse nuevamente con los uniformados.

Pérez Sánchez expresó su preocupación por lo que considera una situación recurrente y pidió que su caso sea atendido por las instancias correspondientes. La queja quedó planteada ante el organismo estatal, aunque no se cuenta con información sobre el inicio de una investigación ni con una respuesta oficial de la Policía Municipal frente a los señalamientos.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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