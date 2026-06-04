Garantizan seguridad para jornada electoral en Acuña

ACUÑA, COAH.- Corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno anunciaron un operativo conjunto para garantizar que la jornada electoral del próximo domingo 7 de junio transcurra en un ambiente de paz y sin incidentes.

El director de Seguridad Pública en Acuña, Manuel Menchaca Flores, informó que los elementos bajo su mando trabajan en coordinación con fuerzas estatales y federales para vigilar tanto la zona urbana como el área rural del municipio.