Garantizan seguridad para jornada electoral en Acuña

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    Garantizan seguridad para jornada electoral en Acuña
    Autoridades de los tres órdenes de gobierno vigilarán zonas urbanas y rurales durante la jornada electoral. ARCHIVO

Autoridades municipales, estatales y federales coordinarán la vigilancia en zonas urbanas y rurales durante las votaciones

ACUÑA, COAH.- Corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno anunciaron un operativo conjunto para garantizar que la jornada electoral del próximo domingo 7 de junio transcurra en un ambiente de paz y sin incidentes.

El director de Seguridad Pública en Acuña, Manuel Menchaca Flores, informó que los elementos bajo su mando trabajan en coordinación con fuerzas estatales y federales para vigilar tanto la zona urbana como el área rural del municipio.

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Explicó que las corporaciones dividirán el territorio para garantizar una cobertura total y brindar confianza a los ciudadanos que acudirán a emitir su voto.

“Nuestro compromiso es garantizar el orden durante el día de elecciones, que sea una verdadera fiesta democrática en la que la ciudadanía participe con libertad”, subrayó Menchaca.

En el operativo participarán efectivos del Ejército Mexicano, la Fiscalía, la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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