Brasil aprueba reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Brasil aprueba reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales
    Lula Da Silva, presidente de Brasil. VANGUARDIA

El Senado da luz verde a la reforma impulsada por Lula da Silva sin recorte salarial, a días de la segunda vuelta electoral.

El Senado de Brasil aprobó la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin recortar salarios. La reforma constitucional, promovida por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entrará en vigor el próximo 20 de octubre de 2026. La medida se da en medio de la recta final de la contienda electoral presidencial frente al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/los-laboratorios-de-investigacion-de-la-peste-de-rusia-siguen-en-medio-del-misterio-NB24169499

La reforma constitucional establece una semana laboral de cinco días con dos días de descanso. Esta medida contó con el apoyo de 45 senadores y solo un voto en contra, tras haber sido respaldada previamente por la Cámara de Diputados. La ley se promulgará formalmente el martes 20 de octubre de 2026, fecha en la que comenzará a aplicarse en todo el país.

El beneficio principal para la población es que las horas de trabajo disminuirán sin ninguna reducción salarial. Los sueldos y prestaciones de los trabajadores se mantendrán intactos bajo el código laboral vigente. De acuerdo con el presidente Lula da Silva, el objetivo es garantizar más tiempo para el descanso, la convivencia familiar y el cuidado personal.

CLAVE ANTES DE LAS ELECCIONES

La aprobación de la ley ocurre a pocos días de la segunda vuelta electoral del 25 de octubre de 2026. El proyecto fue presentado originalmente en abril de 2026 para responder a las exigencias de sindicatos y sectores populares. Con esta medida, el gobierno busca fortalecer la posición de Lula da Silva en la contienda donde aspira a conseguir un nuevo mandato.

El escenario político se mantiene muy ajustado tras los resultados de la primera vuelta del 4 de octubre. En esa votación, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47.03% de los sufragios (56.1 millones de votos) frente al 45.16% conseguido por Lula da Silva (53.8 millones de votos). Al no lograr superar el 50% requerido, ambos definirán la Presidencia de Brasil en las urnas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/tiroteo-en-primaria-silver-rail-de-oregon-e-u-deja-ninos-heridos-JB24169246

IMPACTO ECONÓMICO Y REACCIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL

Los grupos empresariales han expresado preocupación por el incremento en los costos operativos de las empresas. Algunos analistas advierten que la medida podría generar presiones sobre los precios de productos y servicios. Sin embargo, la legislación prohíbe ajustes a la baja en las remuneraciones fijas de los empleados.

Por su parte, la población trabajadora ha mostrado un respaldo amplio hacia la reforma. La medida alinea a Brasil con las tendencias globales orientadas a mejorar el equilibrio entre la vida laboral y familiar de las personas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política
trabajadores
jornada laboral

Localizaciones


Brasil

Personajes


Luiz Inácio Lula Da Silva

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
true

Sheinbaum, la presidenta más trumpista del mundo

true

Sector salud: Sabotajes contra medicamentos han detonado el desabasto

Uno de los principales usos de las “stablecoins” es la realización de transferencias internacionales, debido a las ventajas que pueden ofrecer frente a los mecanismos bancarios tradicionales.

México, entre 11 países con mayor adopción de criptomonedas: Binance
Nacional Monte de Piedad ofrece descuentos en intereses, eliminación temporal de comisiones y plazos adicionales tras la reapertura de sus sucursales.

Monte de Piedad reactiva descuentos: así puedes recuperar tus prendas y pagar menos
Ante los efectos que generarán el huracán ‘Trudy’ y el Frente Frío #2 en los próximos días, el Gobierno de México hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la población en general.

¡A tomar precauciones! Gobierno de Sheinbaum llama a la prevención por Huracán Trudy de categoría 1 y Frente Frío #2
Una grabación difundida en el programa Todo para la mujer muestra una discusión en la que una mujer acusa a un hombre de golpearla.

¿Qué le pasó?... filtran video de José Luis Reséndez con sobrepeso y presuntamente agrediendo a su pareja
Actividad. : Saltillera Fest, un clásico del teatro musical, una convención paranormal y una comedia sobre la vida después de los 30 forman parte de la agenda cultural.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro local, ‘The Rocky Horror Picture Show’, Saltillera Fest y el Terror Fest
El TAS escuchará en noviembre los argumentos de cinco clubes de la Liga de Expansión que buscan recuperar el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

TAS pone fecha al juicio por el Ascenso y Descenso en la Liga MX: ¿cuándo será la audiencia?