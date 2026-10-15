Brasil aprueba reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales

El Senado de Brasil aprobó la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin recortar salarios. La reforma constitucional, promovida por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entrará en vigor el próximo 20 de octubre de 2026. La medida se da en medio de la recta final de la contienda electoral presidencial frente al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.

La reforma constitucional establece una semana laboral de cinco días con dos días de descanso. Esta medida contó con el apoyo de 45 senadores y solo un voto en contra, tras haber sido respaldada previamente por la Cámara de Diputados. La ley se promulgará formalmente el martes 20 de octubre de 2026, fecha en la que comenzará a aplicarse en todo el país.

El beneficio principal para la población es que las horas de trabajo disminuirán sin ninguna reducción salarial. Los sueldos y prestaciones de los trabajadores se mantendrán intactos bajo el código laboral vigente. De acuerdo con el presidente Lula da Silva, el objetivo es garantizar más tiempo para el descanso, la convivencia familiar y el cuidado personal.

CLAVE ANTES DE LAS ELECCIONES

La aprobación de la ley ocurre a pocos días de la segunda vuelta electoral del 25 de octubre de 2026. El proyecto fue presentado originalmente en abril de 2026 para responder a las exigencias de sindicatos y sectores populares. Con esta medida, el gobierno busca fortalecer la posición de Lula da Silva en la contienda donde aspira a conseguir un nuevo mandato.

El escenario político se mantiene muy ajustado tras los resultados de la primera vuelta del 4 de octubre. En esa votación, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47.03% de los sufragios (56.1 millones de votos) frente al 45.16% conseguido por Lula da Silva (53.8 millones de votos). Al no lograr superar el 50% requerido, ambos definirán la Presidencia de Brasil en las urnas.