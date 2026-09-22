‘Haz lo que importa’: Oso Trava compartirá en Ciudad Acuña las claves para una vida de éxito
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En el marco de las celebraciones por los 100 años de Canaco Servytur Ciudad Acuña, el destacado creador de Cracks Podcast presentará su emblemática conferencia ‘Haz lo que importa’
CIUDAD ACUÑA, COAH.- En un esfuerzo por impulsar el desarrollo empresarial y la mentalidad de crecimiento en la región, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Ciudad Acuña, en el marco de sus 100 años de trayectoria, anunció la presentación estelar del conferencista e inversionista Oso Trava.
Bajo el título ”Haz lo que importa”, el evento está diseñado como un espacio de reflexión estratégica para emprendedores, directivos y líderes locales. La conferencia promete ofrecer herramientas prácticas para replantear prioridades personales y profesionales, así como metódicas concretas para diseñar una vida y un negocio de alto impacto.
Oso Trava, graduado del programa de MBA de la Universidad de Stanford, cuenta con más de una década liderando y construyendo empresas innovadoras. Es ampliamente reconocido por ser el creador de Cracks Podcast —con más de 4 millones de descargas— y por su trayectoria en capital de riesgo, análisis financiero y desarrollo de startups.
La cita tendrá lugar el jueves 1 de octubre de 2026 a las 7:00 PM en las instalaciones del Casino Villa de Acuña. El encuentro incluirá ambiente de convivencia con venta de cena y bebidas, así como asignación de mesas previa reserva.
Los boletos y reservaciones se encuentran disponibles a través de las líneas telefónicas de Canaco Acuña: 877-772-5015 y cel: 877-164-4622.