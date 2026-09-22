‘Haz lo que importa’: Oso Trava compartirá en Ciudad Acuña las claves para una vida de éxito

Bajo el título ”Haz lo que importa”, el evento está diseñado como un espacio de reflexión estratégica para emprendedores, directivos y líderes locales. La conferencia promete ofrecer herramientas prácticas para replantear prioridades personales y profesionales, así como metódicas concretas para diseñar una vida y un negocio de alto impacto.

CIUDAD ACUÑA, COAH.- En un esfuerzo por impulsar el desarrollo empresarial y la mentalidad de crecimiento en la región, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Ciudad Acuña, en el marco de sus 100 años de trayectoria, anunció la presentación estelar del conferencista e inversionista Oso Trava.

Oso Trava, graduado del programa de MBA de la Universidad de Stanford, cuenta con más de una década liderando y construyendo empresas innovadoras. Es ampliamente reconocido por ser el creador de Cracks Podcast —con más de 4 millones de descargas— y por su trayectoria en capital de riesgo, análisis financiero y desarrollo de startups.

La cita tendrá lugar el jueves 1 de octubre de 2026 a las 7:00 PM en las instalaciones del Casino Villa de Acuña. El encuentro incluirá ambiente de convivencia con venta de cena y bebidas, así como asignación de mesas previa reserva.

Los boletos y reservaciones se encuentran disponibles a través de las líneas telefónicas de Canaco Acuña: 877-772-5015 y cel: 877-164-4622.