Impone juez resguardo domiciliario y brazalete a menor violentador de gatitos; Alcalde de Acuña reprueba decisión

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/
    Impone juez resguardo domiciliario y brazalete a menor violentador de gatitos; Alcalde de Acuña reprueba decisión
    Un juez impuso resguardo domiciliario y brazalete electrónico al menor señalado por la presunta agresión que provocó la muerte de dos gatos en Ciudad Acuña. CORTESÍA

Emilio de Hoyos reprobó la decisión judicial y pidió que la agresión contra los animales no quede impune

ACUÑA, COAH.- Un juez determinó que el menor de edad, señalado por un caso de violencia contra dos mascotas, enfrente su proceso bajo resguardo domiciliario y con brazalete electrónico, resolución que fue reprobada públicamente por el alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos Montemayor, quien consideró que hechos de esta naturaleza no deben quedar impunes.

A través de un posicionamiento emitido en sus redes sociales este martes 18 de agosto, el Gobierno Municipal expresó su desacuerdo con la medida cautelar, aunque dejó claro que respeta las decisiones de las instituciones encargadas de impartir justicia. El Alcalde sostuvo que cualquier agresión contra personas o animales debe ser investigada y sancionada conforme a la legislación vigente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-reforzara-infraestructura-movilidad-y-seguridad-rumbo-a-2027-MJ22909599

Los hechos ocurrieron en días recientes en una vivienda de la colonia 5 de Mayo, donde una mujer adulta mayor habría tenido previamente una discusión con varios adolescentes. Posteriormente, presuntamente ingresaron al domicilio de la mujer sin autorización y agredieron gravemente a sus mascotas.

Los animales murieron como consecuencia de las agresiones. De acuerdo con los reportes difundidos por medios y organizaciones animalistas, posteriormente los restos de los animales habrían sido colocados frente al domicilio de la propietaria, circunstancia que incrementó la indignación por el caso.

Las primeras versiones señalan que estarían involucrados menores de 13 y 14 años. Uno de los adolescentes señalados fue localizado por elementos de Seguridad Pública Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público. Posteriormente fue presentado ante un juez.

Debido a que se trata de un menor, el procedimiento debe desarrollarse bajo el sistema especializado de justicia para adolescentes. La Fiscalía abrió una investigación por posibles delitos de crueldad y violencia contra animales, además de amenazas, allanamiento y daños en propiedad ajena.

La resolución judicial no representa una absolución, sino una medida cautelar para que la persona imputada continúe su proceso fuera de prisión, bajo las condiciones establecidas por el juez. El brazalete electrónico permitirá monitorear el cumplimiento de la medida y el resguardo domiciliario restringirá sus desplazamientos mientras avanza el procedimiento.

El caso generó atención debido a la naturaleza de los hechos denunciados y a la intervención de las autoridades municipales y estatales. Tras conocerse la situación, el Ayuntamiento manifestó su postura contra cualquier forma de violencia y reiteró que no debe normalizarse ni justificarse este tipo de conductas.

El Gobierno Municipal señaló que mantendrá coordinación con la Fiscalía General del Estado y aportará los elementos que estén a su alcance para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido. La autoridad municipal también pidió que, una vez agotada la investigación, quien resulte responsable reciba la sanción correspondiente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-confirma-posible-traslado-a-mexico-de-fernando-farias-excontralmirante-detenido-en-argentina-GJ22906077

El Alcalde insistió en que su postura no implica desconocer las facultades del Poder Judicial, sino expresar la inconformidad del gobierno local ante una determinación que considera cuestionable por las características del caso.

Mientras continúa el procedimiento judicial, las autoridades deberán reunir y presentar los elementos necesarios para determinar si existe responsabilidad penal. Será durante las siguientes etapas del proceso cuando se definan las condiciones y, en su caso, las consecuencias jurídicas que correspondan.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acusaciones
Crueldad Animal
maltrato animal

Localizaciones


Acuña

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy: Un héroe sin visa

Andy: Un héroe sin visa
true

Diego del Bosque se queda; no hay quien lo supla en Morena Coahuila
true

POLITICÓN: ¿Facturas falsas? Lista negra del SAT inquieta a nuevos empresarios en Coahuila
La necropsia practicada por las autoridades determinó que la causa del fallecimiento fue un infarto agudo al miocardio.

Determinan causa de muerte de Yulissa Lizeth, joven que murió tras hacerse uñas en Saltillo
Los involucrados se hacían pasar por trabajadores del IMSS y ofrecían conseguir unidades de sangre supuestamente disponibles.

Coahuila: extorsionan a familiares de pacientes que buscan donaciones de sangre; se hacían pasar por empleados de clínica

La entrenadora saltillense señaló que Coahuila tiene potencial para aportar más atletas al proyecto nacional rumbo a Los Ángeles 2028.

La saltillense Pamela Reyes rumbo a LA 2028: ‘Este pase olímpico representa ilusión, sueños y esperanza’
Un cartel indica la entrada a la sede de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el miércoles 27 de agosto de 2025, en Atlanta.

Recortes Donald Trump dejan a los programas médicos en EU como ‘zombies’, financiados pero sin personal

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, interviene en un foro de la Coalición Americana contra los Cárteles en Ciudad de Panamá, el miércoles 12 de agosto de 2026.

Tras matar a cientos de personas en ataques a barcos, ahora el Ejército de EU amplía su campaña terrestre en Latinoamérica