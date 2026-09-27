La reunión de Zoé con las víctimas del IMSS Durango

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    La reunión de Zoé con las víctimas del IMSS Durango
    REDES SOCIALES (@zoerobledo)

Según los relatos, se presentó viéndolos a los ojos. Inmediatamente pidió perdón en nombre del IMSS y ofreció mano dura contra el mal trabajo realizado

Las familias de cuatro de los cinco niños fallecidos en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango fueron llamadas a la tercera reunión en menos de una semana después de la muerte de sus hijos. El departamento jurídico las buscó una por una. Al llegar, se acomodaron en una oficina de las instalaciones centrales en el estado.

De pronto, y sin que nadie se los advirtiera, apareció Zoé Robledo, el director general del Instituto. Iba acompañado de la delegada Roxana Blanca Rivera y de otros funcionarios que a lo largo de los días habían quedado rebasados por la tragedia.

https://vanguardia.com.mx/opinion/las-granjas-de-bitcoin-en-puebla-GH23606752

Los papás que hablaron para esta columna coinciden en que, por la experiencia vivida, ya no tenían la más mínima esperanza en encontrar a alguien humano ante su pérdida. Zoé, aseguran, sí lo fue. Entró y saludó uno a uno. Faltaba más.

Según los relatos, se presentó viéndolos a los ojos. Inmediatamente pidió perdón en nombre del IMSS y ofreció mano dura contra el mal trabajo realizado. Luego les dio la palabra a los papás y mamás. Ellos hablaron de las cosas que tenían que cambiar, pero sobre todo de las áreas de oportunidad humanas.

Los papás me relataron que sus primeras dos entrevistas con los líderes del IMSS a nivel local fueron un desastre, en tonos donde prácticamente culparon a los bebés de haber muerto; les dijeron que estaban graves y que si no fallecían de una cosa, iban a morir de otra. No eran capaces de responder el mínimo cuestionamiento. Mantenían la idea de que la culpa era de una bacteria.

Zoé lucía molesto; tomaba nota. Cuando el resto de sus acompañantes interrumpía a algún papá, los detenía. Los papás insistieron en que no era posible que, en una visita al IMSS, desde los vigilantes hasta el personal médico, los trataran como perros. Y esa es la tónica a nivel nacional, en cualquier ciudad, en cualquier estado.

Sobre la pregunta central: ¿por qué murieron los niños?, Zoé no pudo dar respuesta todavía. Prometió una investigación seria, pidió perdón de nuevo. Los papás creen que abrió un canal de comunicación que no existía. Ofreció ayuda psicológica, sobre todo a las mamás, misma que empezó de inmediato para quienes la aceptaron.

No se habló de indemnización. Los papás me dicen que eso habría sido una ofensa, que ninguno imagina lucrar con la muerte de su hijo, por más necesidades y dificultades económicas que tengan. Quieren, más bien, sentar un precedente y que nadie más pase por lo mismo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/zoe-robledo-ofrece-disculpas-a-familias-de-bebes-fallecidos-en-durango-prometen-esclarecer-el-caso-FF23732337

Zoé se levantó, de nuevo dio la mano a todos y prometió descubrir qué pasó y un trato más digno para los enfermos y sus familiares. Los papás quieren ver si con el tiempo cumple. Dicen, eso sí, que la reunión no fue el final, sino el principio.

Me gustaría, como ellos, creer en Zoé, pero prefiero mantenerme escéptico. Acaban de entregar a dos recién nacidas equivocadamente a otras familias en Baja California.

STENT

Dicen que octubre se pondrá de miedo para Morena y no por Halloween, sino por los nuevos “llegues” que vendrán desde Estados Unidos.

claudio8ah@gmail.com

@CarlosLoret

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Negligencia Médica
Víctimas
A20

Localizaciones


Durango

Personajes


Zoé Robledo Aburto

Organizaciones


IMSS

Claudio Ochoa Huerta

Claudio Ochoa Huerta

Claudio Ochoa Huerta es reportero en Latinus y conductor de Latinus Diario. Escribe en El Universal cada domingo, donde analiza la agenda política y social con un enfoque crítico y directo.

Encuentra su columna cada semana también en Vanguardia MX.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Basura y ruido: Cuestionan ingreso de alimentos al Teatro de la Ciudad de Saltillo

Basura y ruido: Cuestionan ingreso de alimentos al Teatro de la Ciudad de Saltillo
true

POLITICÓN: Todo está muy raro en la adjudicación de AHMSA... ¿Ancira está detrás?
Leticia Rodarte habla para VANGUARDIA sobre su llegada a la Secretaría de Cultura de Coahuila

Leticia Rodarte habla para VANGUARDIA sobre su llegada a la Secretaría de Cultura de Coahuila
Los medicamentos GLP-1, utilizados para tratar la diabetes y controlar el peso, enfrentan nuevas demandas en Estados Unidos por casos de pérdida repentina de visión.

Ozempic y Mounjaro, bajo la lupa por casos de pérdida de visión
La certificación de INTRA impartida en la Facultad de Trabajo Social, tiene valor curricular.

Saltillo: Alertan sobre urgencia de atender la salud mental; recomienda capacitar a la sociedad en prevención del suicidio
Saltillo, la ciudad del “ya merito”: fracasos, futuros perdidos, frustraciones y mitos

Saltillo, la ciudad del “ya merito”: fracasos, futuros perdidos, frustraciones y mitos
Jugadores de Lobos compartieron la celebración con la afición tras conseguir su primera victoria de la campaña.

¡Por fin! Lobos UAdeC consigue su primera victoria de la temporada ante Indios UACJ
Arrieros del México decimonónico

El precio de moverse: de los caballos mulas y burros de 1814 a los automóviles de hoy