510 mil desplazados por el narco: una afrenta dolorosa

Se trata de un promedio de 102 mil adultos (y también menores de edad) desplazados cada año.

El crimen organizado provocó en un lustro (2020-2025) que al menos 510 mil personas se desplazaran de sus lugares de origen o residencia a causa de la violencia que siembran las guerras narcas, según la Encuesta Intercensal ( EIC ) 2025 del Inegi dada a conocer el martes pasado. Es la primera vez que la EIC se aboca a tratar esa tragedia y el resultado es tristísimo: en cinco años, más de medio millón de personas han sido desplazadas en México por la destructividad criminal.

Un horror: es el equivalente a que se produjera una caravana de 8 mil 500 personas huyendo cada mes desde diferentes lugares ubicados en la República Mexicana.

Además de tratarse de un hecho vergonzoso, porque nos habla de un problema de inseguridad que refleja ausencia del Estado y niveles de corrupción y complicidad permanentes, es muy preocupante porque culturalmente llevamos un cuarto de siglo normalizando la existencia de una nación sangrante.

Lo tenemos interiorizado y no sólo es una barbaridad resignarnos a ello cada día, sino que se han instaurado, en amplias zonas del país, regiones de silencio, zonas de miedo permanente.

Redactó el Inegi: “Por primera vez, la EIC 2025 incorpora información sobre el desplazamiento forzado interno. Esto permite dimensionar su magnitud y analizar su distribución territorial. Los resultados presentan que, entre octubre de 2020 y octubre de 2025, 510 mil hogares tenían al menos a una persona que se vio obligada a cambiar su lugar de residencia debido a la violencia o la inseguridad delictiva. En conjunto, estos hogares estaban conformados por 1.6 millones de personas”.

¿Dónde estuvo (2020-2025) lo peor en términos del territorio nacional, dónde estuvieron los mayores porcentajes poblacionales de desplazamientos forzados? En diez estados: Zacatecas, Morelos, Colima, Querétaro, Michoacán, Baja California Sur, Durango, Quintana Roo, Aguascalientes e Hidalgo padecieron los peores dígitos. No resulta extraño, son zonas narcas, de extorsiones o huachicol.

Y se le suma otra catástrofe: los desastres naturales: “Por su parte, 152 mil hogares contaban con al menos una persona que se vio forzada a desplazarse por desastres naturales o de origen humano. Dichos hogares se integraron por 486 mil personas”.

Esto es, al menos, 152 mil personas adicionales –en cinco años– que también padecieron la ruptura de sus formas de vida y el perjuicio económico, social y cultural que eso conllevó por vivir en zonas muy vulnerables ante las catástrofes del clima. “Estos resultados evidencian que la violencia, la inseguridad y los desastres son aún factores que afectan la movilidad y las condiciones de vida de una parte de la población mexicana”, apunta con rotundidad el Inegi.