Imaginación constitucional: comentarios sobre el Congreso Internacional de Derecho Constitucional Comparado

Precisamente, ante ese escenario de erosión institucional y creciente escepticismo, no resulta casual que la Academia Interamericana de Derechos Humanos ( AIDH ) y otros organismos hayan organizado el Congreso Internacional de Derecho Constitucional Comparado (el congreso), celebrado en el norte de México los días 24 y 25 de septiembre de 2026. En efecto, el encuentro tuvo como objeto analizar la crisis del constitucionalismo y los derechos humanos desde la perspectiva comparada e internacional, complementado con el estudio de temas relevantes en el ámbito nacional y local.

La democracia, el constitucionalismo y los derechos humanos se enfrentan a múltiples desafíos en la actualidad. A nivel global, se observa un intenso deterioro institucional, al tiempo que crece de forma sostenida un escepticismo hacia el orden jurídico internacional que dio origen a lo que Norberto Bobbio denominó, en los años noventa, el “tiempo de los derechos”. Al respecto, algunos autores –con sobradas razones– se preguntan: ¿estamos presenciando el “jaque mate” al tiempo de los derechos?

Así, existen múltiples razones por las que resultaba necesario organizar en la casa morada de la AIDH un espacio orientado a dialogar y promover la “imaginación constitucional”. Dicha imaginación se encuentra hoy notablemente acotada, toda vez que tendemos a abordar los problemas constitucionales contemporáneos con las herramientas del pasado, pese a que el contexto actual es sustancialmente distinto, tanto en lo procedimental como en lo sustantivo.

Los desafíos actuales, por el contrario, exigen una renovada creatividad jurídica. La imaginación constitucional debe ser capaz de repensar, de manera crítica y prospectiva, las formas de organización del poder, los mecanismos de control constitucional y las garantías de los derechos humanos. Si bien las estrategias del pasado hicieron posible el tiempo de los derechos, hoy ya no se encuentran a la altura de las exigencias del presente. El constitucionalismo se ha vuelto, en no pocos aspectos, un “traje chico”, incapaz de responder con eficacia a las demandas contemporáneas.

Un espacio idóneo para promover la imaginación constitucional es, precisamente, un congreso. Este tipo de foros permite que las ideas compitan entre sí –en el mejor sentido del marketplace of ideas– y genera efectos muy positivos para el pensamiento jurídico, por cuanto favorece la renovación al confrontar nuestras interpretaciones de los problemas sociales con las de nuestros pares académicos y, por tanto, con puntos de vista diversos. Someter a debate los planteamientos constitucionales resulta, en definitiva, indispensable para la creatividad.

Ahora bien, las temáticas que suscitaron interés durante el congreso fueron variadas. Entre ellas, cabe destacar problemáticas situadas en tres niveles: (I) internacional y comparado, (II) nacional y (III) local.

En el plano internacional y comparado se abordaron, entre otros, el impacto de la erosión democrática en los estudios del derecho constitucional comparado; la emergencia climática y su relación con los derechos humanos; y las nuevas tecnologías –especialmente la inteligencia artificial– junto con sus consecuencias en el plano constitucional.

En cuanto a las problemáticas de interés nacional, se trataron temas de gran relevancia para el constitucionalismo mexicano. Uno de los más significativos en el contexto actual es el constitucionalismo abusivo –o de los préstamos constitucionales abusivos–, con especial atención a su aplicación práctica en la reforma judicial y en la eliminación de los órganos constitucionales autónomos, cuestiones que fueron abordadas a lo largo del congreso con gran preocupación.

Asimismo, no podían faltar los temas relativos a las desapariciones forzadas, una problemática de especial gravedad, como lo evidencia el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y la activación en abril de 2026 del procedimiento previsto en el artículo 34 de su Convención, cuando existen indicios de una situación generalizada o sistemática en la materia.