Gabriel Elizondo exige esclarecer oferta fallida por AHMSA; llevará el caso al Senado

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    Gabriel Elizondo exige esclarecer oferta fallida por AHMSA; llevará el caso al Senado
    El senador Gabriel Elizondo Pérez anunció que la próxima semana presentará un punto de acuerdo para exigir claridad en el proceso de venta de la siderúrgica. ESPECIAL
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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El senador cuestionó que se generaran expectativas entre los trabajadores sin respaldo económico suficiente; señaló que el interesado solo depositó 5 mil pesos cuando la garantía superaba los 50 millones de dólares

TORREÓN, COAH.- El incumplimiento de la garantía económica por parte de un interesado en adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) llegará al Senado de la República, luego de que el legislador coahuilense Gabriel Elizondo Pérez anunciara que impulsará un punto de acuerdo para exigir claridad en el proceso de venta y dar seguimiento a la denuncia presentada por este caso.

El senador cuestionó que se hayan generado nuevas expectativas entre los trabajadores de Monclova y la Región Centro-Desierto sin que existiera, a su juicio, un respaldo económico suficiente para concretar la operación, situación que calificó como una falta de respeto hacia las familias que llevan años esperando una solución a la crisis de la siderúrgica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-marcelo-torres-exige-investigar-falsa-oferta-por-ahmsa-postor-solo-deposito-5-mil-pesos-PC24159611

Explicó que la propuesta de adquisición contemplaba una inversión de mil 400 millones de dólares, lo que inicialmente despertó esperanzas sobre una posible reactivación de la empresa. Sin embargo, señaló que el interesado únicamente habría depositado 5 mil pesos, pese a que la garantía exigida superaba los 50 millones de dólares.

“Al principio fue un tema que generó mucha esperanza y mucha alegría en la región, pero luego que te digan: ‘Depositó 5 mil pesos cuando la garantía era de más de 50 millones de dólares’. Hay que ser serios”, expresó.

PUNTO DE ACUERDO EN EL SENADO

Elizondo Pérez adelantó que la próxima semana presentará un punto de acuerdo para que las autoridades federales intervengan y revisen las condiciones bajo las cuales se desarrolló el procedimiento. La propuesta incluirá exhortos al Gobierno federal, al Poder Judicial, así como a las secretarías de Economía y del Trabajo, con la intención de fortalecer los mecanismos de transparencia y establecer mayores controles para quienes pretendan participar en procesos de compra de esta naturaleza.

El legislador consideró indispensable que los posibles inversionistas acrediten desde un principio su capacidad financiera, a fin de evitar ofertas que no cuenten con el capital necesario para sostenerse. “Que aquellos que oferten tengan una certeza de que cuentan con este capital y que las garantías o el proceso sea un poco más claro y abierto hacia la gente”, manifestó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/exobreros-de-ahmsa-viajaran-a-cdmx-tras-incumplimiento-de-ciesa-IE24139537

También puso en duda los criterios utilizados para admitir la participación del interesado, al considerar que las condiciones económicas debieron verificarse antes de generar expectativas sobre una eventual operación. “¿Por qué aceptas a una persona, a un postor, sin una garantía, si eran muy claras las reglas del juego?”, cuestionó.

RESPONSABILIDADES Y CRÍTICAS

Respecto a la posibilidad de que existan responsabilidades penales, sostuvo que será necesario conocer los resultados de la denuncia y determinar si hubo conductas que ameriten alguna sanción. Insistió en que el proceso debe investigarse y que las autoridades están obligadas a ofrecer explicaciones a los trabajadores afectados. “Con los coahuilenses no se juega. Aquí no somos circo ni payasos de nadie; aquí seguimos trabajando por nuestra gente y a nuestra gente se le tiene que tratar bien, se le tiene que tratar con seriedad”, advirtió.

Durante sus declaraciones, el senador también responsabilizó políticamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador por la situación que enfrenta Altos Hornos de México y dirigió críticas a Morena por el manejo de la crisis. “Fue López Obrador el que quebró esa empresa”, afirmó.

Elizondo Pérez sostuvo que continuará dando seguimiento al caso desde el Senado y respaldando las demandas de los trabajadores de AHMSA, quienes, junto con sus familias, han resentido durante años las consecuencias económicas y laborales de la paralización de la siderúrgica. Asimismo, subrayó que Monclova y la Región Centro-Desierto no están solicitando un trato privilegiado, sino respuestas concretas y una salida que permita atender la incertidumbre que persiste alrededor del futuro de la empresa.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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