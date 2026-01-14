Caen dos guardias de Ferromex presuntamente ligados a homicidio en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.— La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó la detención de dos personas como probables responsables del delito de homicidio, luego del hallazgo de un hombre sin vida registrado el pasado 10 de enero en la comunidad de Estación Barroterán, en el municipio de Múzquiz.

El cuerpo fue localizado en las inmediaciones de las vías del ferrocarril, lo que activó la intervención de autoridades ministeriales y el inicio de las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Tras las primeras investigaciones, la víctima fue identificada como Giovanni “N”, un joven de 27 años de edad, originario del municipio de Frontera.

De acuerdo con los datos recabados durante la indagatoria, el joven se encontraba en la zona ferroviaria y presuntamente realizaba la sustracción de material del ferrocarril al momento de los hechos. Esta línea de investigación permitió a las autoridades enfocar las pesquisas en el personal encargado de la vigilancia del área.

Como resultado de las acciones de investigación y seguimiento del caso, se logró la detención de dos individuos que se identificaron como guardias de seguridad privada de la empresa Ferromex. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público en calidad de probables responsables del homicidio.

La Fiscalía informó que las detenciones se concretaron tras el análisis de testimonios, la revisión de información relacionada con los turnos de vigilancia y el trabajo coordinado de las corporaciones policiacas que dieron seguimiento al caso desde el momento del hallazgo del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial la causa precisa de la muerte del joven, aunque confirmaron que la carpeta de investigación permanece abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el deceso.

La Fiscalía General del Estado señaló que conforme avancen las diligencias y se obtengan mayores elementos, se dará a conocer información adicional de manera oficial. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación ministerial para el deslinde de responsabilidades conforme a derecho.

(Con información de medios locales)