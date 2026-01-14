Presunto agresor de mascota será llevado ante un juez en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.— Un nuevo caso de presunto maltrato animal es investigado en este municipio de la Región Carbonífera, donde la Fiscalía General del Estado prepara la judicialización del expediente contra un hombre señalado por ejercer violencia contra una mascota.

La indagatoria es conducida por el Ministerio Público Especializado en denuncias por Maltrato Animal, instancia que integra la carpeta correspondiente con base en los elementos recabados hasta el momento. El presunto responsable es un trailero con domicilio en la colonia Infonavit-Reforma, quien será citado ante la autoridad judicial una vez que se solicite la audiencia inicial.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican a joven de Frontera hallado sin vida en Estación Barroterán

La Delegación Carbonífera de la FGE trabaja en la consolidación de los datos de prueba que serán presentados ante un juez penal, quien deberá resolver si el imputado es vinculado a proceso. La investigación continúa abierta y, por ahora, no se ha informado sobre la aplicación de medidas cautelares.

Este hecho no es aislado en la región. En el mismo contexto, se recordó un antecedente ocurrido en la villa de Palaú, donde un individuo atacó y causó la muerte de un perro dentro de un establecimiento ubicado en la zona centro. En aquel caso, la carpeta fue judicializada, el agresor fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva. Posteriormente, tras la reparación del daño, obtuvo su libertad conforme a lo establecido por la autoridad judicial.

La reiteración de estos casos ha colocado el tema del maltrato animal bajo un mayor escrutinio social y legal, al tratarse de conductas que ya cuentan con tipificación penal y seguimiento ministerial en el estado.

CONSECUENCIAS LEGALES POR MALTRATO ANIMAL EN COAHUILA

De acuerdo con la legislación vigente en Coahuila, el maltrato animal constituye un delito y puede derivar en consecuencias penales para quien resulte responsable. Las sanciones contemplan procesos judiciales formales, posibles penas privativas de la libertad, sanciones económicas y la obligación de reparar el daño causado.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan a joven sin vida en vivienda de la Villa de Palaú

Además, el juez puede imponer medidas adicionales, dependiendo de la gravedad de los hechos acreditados, la forma en que ocurrió la agresión y los antecedentes del imputado. La ley establece que estos delitos deben ser investigados y sancionados, dejando atrás el tratamiento administrativo que en el pasado se daba a este tipo de conductas.

La carpeta relacionada con el caso de Múzquiz continúa en integración, mientras el Ministerio Público se prepara para llevar el asunto ante un juez penal, quien definirá la situación jurídica del señalado conforme a derecho.

(Con información de La Voz)