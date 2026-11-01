Localizan sin vida a dos hombres en menos de dos horas en Acuña

El primer hallazgo ocurrió alrededor de las 12:40 horas, en una vivienda de la calle Lechuguilla, donde fue localizado Ismael ¨N¨, de 50 años, conocido entre vecinos como “El Puma”, quien se desempeñaba como mecánico.

ACUÑA, COAH.- Dos hombres fueron encontrados sin vida durante la tarde del sábado 31 de octubre en distintos domicilios de la colonia 5 de Mayo, en Ciudad Acuña . Ambos casos son investigados por la Fiscalía General del Estado bajo la hipótesis de suicidio.

Fue su hija, de 25 años, quien acudió al domicilio para saber cómo se encontraba y descubrió que su padre ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, el fallecimiento estaría relacionado con una lesión producida por arma de fuego.

Casi dos horas después, alrededor de las 14:30 horas, se reportó un segundo caso en una vivienda de la calle Guajuco, también en la colonia 5 de Mayo. En ese lugar fue encontrado Ramón ¨N¨, de 55 años, quien presuntamente murió por suspensión.

En ambos domicilios acudieron elementos de Seguridad Pública, agentes de investigación y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios para integrar las carpetas de investigación.

Los cuerpos fueron trasladados para la práctica de las necropsias de ley, con las que se determinarán oficialmente las causas de muerte. Hasta el momento, no se ha informado que exista alguna relación entre ambos acontecimientos.

La Fiscalía General del Estado, Región Norte II, mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los dos fallecimientos.

(Con información de medios locales)