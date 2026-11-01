Localizan sin vida a dos hombres en menos de dos horas en Acuña

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    Localizan sin vida a dos hombres en menos de dos horas en Acuña
    Agentes de investigación recabaron indicios para integrar las carpetas correspondientes. ARCHIVO

Los hallazgos ocurrieron durante la tarde del sábado en domicilios distintos; una de las víctimas fue encontrada por su hija y la otra fue reportada casi dos horas después

ACUÑA, COAH.- Dos hombres fueron encontrados sin vida durante la tarde del sábado 31 de octubre en distintos domicilios de la colonia 5 de Mayo, en Ciudad Acuña. Ambos casos son investigados por la Fiscalía General del Estado bajo la hipótesis de suicidio.

El primer hallazgo ocurrió alrededor de las 12:40 horas, en una vivienda de la calle Lechuguilla, donde fue localizado Ismael ¨N¨, de 50 años, conocido entre vecinos como “El Puma”, quien se desempeñaba como mecánico.

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Fue su hija, de 25 años, quien acudió al domicilio para saber cómo se encontraba y descubrió que su padre ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, el fallecimiento estaría relacionado con una lesión producida por arma de fuego.

Casi dos horas después, alrededor de las 14:30 horas, se reportó un segundo caso en una vivienda de la calle Guajuco, también en la colonia 5 de Mayo. En ese lugar fue encontrado Ramón ¨N¨, de 55 años, quien presuntamente murió por suspensión.

En ambos domicilios acudieron elementos de Seguridad Pública, agentes de investigación y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios para integrar las carpetas de investigación.

Los cuerpos fueron trasladados para la práctica de las necropsias de ley, con las que se determinarán oficialmente las causas de muerte. Hasta el momento, no se ha informado que exista alguna relación entre ambos acontecimientos.

La Fiscalía General del Estado, Región Norte II, mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los dos fallecimientos.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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