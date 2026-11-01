Coahuila: Dio IEC contratos por 192 mdp a empresas ligadas a cuestionado proveedor ligado a Taddei

En el sistema existe registro de tres contratos con la empresa Formas Finas y Materiales S.A de C.V., en 2018, 2020 y 2021 que en total sumaron 121 millones 870 mil 213 pesos por concepto de proveeduría de material electoral.

De acuerdo con una revisión en el sistema de contratos del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), de 2018 a 2024 hubo cinco contratos con tres empresas ligadas a José Alfredo Hernández Casillas, señaladas por presuntamente simular competencia en licitaciones públicas en el Instituto Nacional Electoral (INE), que en total sumaron más de 192 millones de pesos.

También hay un contrato en 2024 a Cajas Graf S.A de C.V por 10 millones 685 mil 180 pesos también para la adquisición de material electoral. Y un contrato con Corporativo Zeg S.A de C.V de 2023 por 59 millones 888 mil 248 pesos, también para la adquisición de material electoral.

En 2020, VANGUARDIA publicó que el IEC había adquirido material electoral a través de una licitación con “candados” que no se consideraban por la ley. El “candado” consideraba que el proveedor tenía que haber sido contratado por lo menos seis veces por organismos públicos que hayan celebrado procesos electorales en los últimos tres años. Así fue que en esa ocasión la licitación la ganó Formas Finas y Materiales S.A de C.V. Sin embargo, en la misma licitación participó Cajas Graf S.A de C.V.

En una grabación filtrada en días pasados, el apoderado legal y proveedor, José Alfredo Hernández Casillas, exhibe el rompimiento de su relación con Taddei y las diferencias que surgieron por intereses comerciales en Coahuila.