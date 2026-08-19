Maltrato animal enciende alertas y habilitan línea de denuncias en Acuña, Coahuila

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Acuña
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    Maltrato animal enciende alertas y habilitan línea de denuncias en Acuña, Coahuila
    Tras los recientes hechos relacionados a la muerte de unos gatitos, el Municipio de Acuña abre canal de denuncias para reportar crueldad animal en esa ciudad fronteriza.

El nuevo canal de reportes comenzó a operar después de un caso denunciado en la colonia 5 de Mayo el pasado lunes 17 de agosto

ACUÑA, COAH.- La muerte de dos gatos, presuntamente a manos de varios jóvenes en la colonia 5 de Mayo, volvió a colocar el maltrato animal en el centro de la atención pública en Acuña y antecedió por apenas unos días a la apertura de una línea de WhatsApp para recibir denuncias.

El caso más reciente fue reportado el 17 de agosto, cuando trascendió que dos gatos habrían perdido la vida después de un altercado entre jóvenes y una adulta mayor. Las autoridades iniciaron la investigación, mientras en redes sociales comenzaron a circular señalamientos sobre posibles involucrados.

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En ese contexto, la Presidencia Municipal habilitó el número 877-163-6235 para recibir exclusivamente reportes de maltrato animal. Cariño Estrada Lomelí explicó que los ciudadanos deberán aportar evidencia y que, una vez recibido el señalamiento, un inspector acudirá al lugar para verificar las condiciones denunciadas.

El procedimiento contempla dar al propietario la oportunidad de corregir situaciones de descuido cuando el caso pueda resolverse mediante mejoras en alimentación, higiene, atención veterinaria o condiciones de alojamiento. Los hechos de mayor gravedad pueden derivar en otras medidas conforme a la legislación.

El nuevo episodio se suma a otros antecedentes. En diciembre de 2024, un perro muerto fue encontrado cubierto con pintura de señalización durante trabajos de rehabilitación de una vialidad, hecho que provocó indignación entre habitantes de Acuña.

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La diferencia ahora es que los reportes tendrán un canal específico para documentar los casos y activar una inspección. La línea quedó destinada únicamente a situaciones de maltrato, por lo que las autoridades pidieron evitar utilizarla para otros asuntos relacionados con mascotas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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