Muere joven mujer al estrellar su Mustang contra un poste, en Ciudad Acuña

El percance ocurrió en el cruce de las calles 15 de Octubre y Pastrana, donde la conductora de un Ford Mustang azul perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra un poste de madera propiedad de Telmex.

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Una joven de 26 años perdió la vida durante la madrugada de ayer domingo, luego de protagonizar un fuerte accidente automovilístico en calles de la colonia Altos de Santa Teresa.

Tras el primer choque, el vehículo continuó su trayectoria y se impactó contra dos automóviles que se encontraban estacionados en el sector: una Chevrolet Equinox blanca y un Chevrolet Cobalt rojo.

La conductora fue identificada como Angela Itzel Mancha Leos, de 26 años, quien resultó con lesiones de gravedad debido a la fuerza de los impactos.

PARAMÉDICOS ACUDEN AL LUGAR

Tras recibir el reporte del accidente, cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el sitio para brindar atención a las personas involucradas.

Al lugar acudió la unidad Bomberos 51, a cargo de Cristofer Herrera, cuyos elementos atendieron a los afectados.

En el lugar también fue localizada Alejandra Mancha Leos, de 24 años, quien resultó lesionada y fue trasladada en estado grave al Centro de Salud para recibir atención médica y ser sometida a una valoración.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, Angela Itzel todavía presentaba signos vitales cuando arribaron al sitio; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el accidente, falleció en el lugar.

La información fue confirmada por personal de la unidad R-11, a cargo de Miguel Faz.

AUTORIDADES TOMAN CONOCIMIENTO

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

El área fue atendida por las autoridades mientras se realizaban las actuaciones necesarias tras el fallecimiento de la joven.

Las circunstancias exactas que provocaron que la conductora perdiera el control del Mustang serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes.

El accidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad durante las primeras horas del domingo, dejando como saldo una persona fallecida, otra gravemente lesionada y daños materiales en los vehículos involucrados.