Muere segunda niña por volcadura en Acuña

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    Muere segunda niña por volcadura en Acuña
    Casidy, de 11 años, falleció cuatro días después de la volcadura registrada en el libramiento Jesús María Ramón, en Acuña, Coahuila. CORTESÍA

Casidy, de 11 años, falleció este viernes después de permanecer hospitalizada por las lesiones sufridas en el accidente del lunes

ACUÑA, COAH.- La tragedia vial registrada el pasado lunes en el libramiento Jesús María Ramón, en Acuña, Coahuila, cobró una segunda víctima mortal durante la madrugada de este viernes 9 de octubre, con el fallecimiento de Casidy, una niña de 11 años que permanecía hospitalizada debido a las graves lesiones sufridas en el accidente.

La menor no logró recuperarse de las heridas provocadas por la volcadura de una camioneta Dodge Journey, modelo 2025, en la que viajaban varios jóvenes. En el mismo percance perdió la vida Jaquelín, de 14 años, quien falleció en el lugar de los hechos.

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El accidente ocurrió la noche del 5 de octubre, cerca del entronque con la carretera federal 29, a la altura del ejido La Pileta, cuando el conductor de la unidad, identificado como Jesús “N”, de 17 años, perdió el control de la camioneta.

Los primeros informes establecieron que el vehículo se impactó contra una estructura metálica de alumbrado público y posteriormente volcó. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para atender a los ocupantes y trasladar a los sobrevivientes a distintos hospitales de Ciudad Acuña.

El fallecimiento de la segunda menor ocurre después de que el conductor involucrado recuperara su libertad, tras una audiencia ante una jueza de control. El adolescente había sido puesto a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en los hechos.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por homicidio culposo y lesiones graves, mientras que las condiciones de la liberación del adolescente no han sido detalladas públicamente.

El caso también provocó un pronunciamiento de las autoridades municipales. El alcalde Emilio de Hoyos Montemayor exhortó a los padres de familia a evitar que adolescentes conduzcan automóviles o motocicletas sin cumplir los requisitos legales.

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El secretario del Ayuntamiento, Héctor Alberto de Luna Sánchez, señaló que los operativos de prevención vial buscan evitar accidentes y proteger vidas, por lo que insistió en la responsabilidad de las familias.

Con dos menores fallecidas, el accidente se convierte en uno de los episodios viales más graves registrados recientemente en esta ciudad fronteriza, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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