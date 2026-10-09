Muere segunda niña por volcadura en Acuña

La menor no logró recuperarse de las heridas provocadas por la volcadura de una camioneta Dodge Journey, modelo 2025, en la que viajaban varios jóvenes. En el mismo percance perdió la vida Jaquelín, de 14 años, quien falleció en el lugar de los hechos.

ACUÑA, COAH.- La tragedia vial registrada el pasado lunes en el libramiento Jesús María Ramón, en Acuña , Coahuila, cobró una segunda víctima mortal durante la madrugada de este viernes 9 de octubre, con el fallecimiento de Casidy, una niña de 11 años que permanecía hospitalizada debido a las graves lesiones sufridas en el accidente.

El accidente ocurrió la noche del 5 de octubre, cerca del entronque con la carretera federal 29, a la altura del ejido La Pileta, cuando el conductor de la unidad, identificado como Jesús “N”, de 17 años, perdió el control de la camioneta.

Los primeros informes establecieron que el vehículo se impactó contra una estructura metálica de alumbrado público y posteriormente volcó. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para atender a los ocupantes y trasladar a los sobrevivientes a distintos hospitales de Ciudad Acuña.

El fallecimiento de la segunda menor ocurre después de que el conductor involucrado recuperara su libertad, tras una audiencia ante una jueza de control. El adolescente había sido puesto a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en los hechos.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por homicidio culposo y lesiones graves, mientras que las condiciones de la liberación del adolescente no han sido detalladas públicamente.

El caso también provocó un pronunciamiento de las autoridades municipales. El alcalde Emilio de Hoyos Montemayor exhortó a los padres de familia a evitar que adolescentes conduzcan automóviles o motocicletas sin cumplir los requisitos legales.