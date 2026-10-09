Hijo de Fishman sale de la cárcel tras la muerte del réferi El Búho... ¿Por qué salió?
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El Hijo de Fishman salió de prisión tras un acuerdo reparatorio por la muerte del réferi El Búho en Hidalgo. Esto se sabe de su liberación
El luchador El Hijo de Fishman recuperó su libertad este viernes 9 de octubre, luego de permanecer detenido por su presunta responsabilidad en la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido en la lucha libre mexicana como El Búho.
La liberación ocurrió en Hidalgo, después de que la defensa del gladiador alcanzara un acuerdo reparatorio con la parte afectada. La decisión se dio antes de que concluyera el periodo de 48 horas previsto para las primeras diligencias ministeriales, de acuerdo con la información difundida por su equipo legal.
El caso generó conmoción entre aficionados y trabajadores del espectáculo luchístico, debido a que el fallecimiento del oficial ocurrió después de una función que terminó con consecuencias fatales.
¿POR QUÉ LIBERARON AL HIJO DE FISHMAN?
El Hijo de Fishman fue detenido durante la madrugada del miércoles 7 de octubre, tras una función celebrada en Mineral de la Reforma, Hidalgo. Durante el encuentro, El Búho sufrió lesiones graves luego de recibir distintos castigos dentro del cuadrilátero.
Entre las maniobras señaladas se encuentra una variante del martinete, movimiento que habría tenido consecuencias fatales para el réferi. Las circunstancias del fallecimiento colocaron al luchador bajo investigación de las autoridades.
La salida del gladiador fue confirmada mediante un video publicado por la promotora El Patrón Espectáculos. En la grabación, un representante de la defensa explicó que las negociaciones permitieron llegar a un convenio para reparar el daño a los familiares de la víctima.
Uno de los abogados, integrante de la firma Magallán, Reyes y Asociados, explicó el resultado de las gestiones con la siguiente declaración:
“Se logró un acuerdo reparatorio en el cual el señor Fishman ya está en libertad, por estos lamentables sucesos que en cierta forma no hubo una situación de ir más allá en un proceso”.
La defensa no detalló todas las condiciones del convenio. Por ello, aunque la libertad del luchador ya fue confirmada por su equipo, todavía existen aspectos del acuerdo que no se han hecho públicos.
¿CUÁNTO PAGARÁ POR LA MUERTE DE EL BÚHO?
Uno de los principales interrogantes es el monto de la reparación del daño. Hasta ahora, ni los abogados ni la promotora han informado cuánto dinero se habría acordado entregar a los familiares de Gerardo Germán Pineda.
Tampoco se han divulgado las cláusulas específicas del convenio ni las condiciones completas bajo las cuales se concretó la liberación.
El acuerdo reparatorio fue presentado por la defensa como el mecanismo que permitió resolver esta etapa de la situación legal del luchador. Sin embargo, para conocer sus alcances jurídicos es necesario contar con información oficial sobre el convenio y las actuaciones de las autoridades.
Según el reportero Antonio Nieto, y de manera extra oficial, el luchador habría pagado 585 mil 525 pesos a deudos del “Búho”.
EL HIJO DE FISHMAN DARÁ UNA CONFERENCIA DE PRENSA
Tras confirmar la liberación, El Patrón Espectáculos adelantó que el equipo del luchador ofrecerá una conferencia de prensa para explicar los detalles legales del caso.
La comparecencia también buscará aclarar cuáles serán los siguientes pasos en la carrera profesional del enmascarado, cuyo nombre quedó en el centro de la polémica después del fallecimiento del réferi.
Por el momento, no se han difundido declaraciones individuales adicionales del gladiador. La promotora pidió esperar a la reunión con los medios para conocer más información sobre lo sucedido.
DATOS CURIOSOS DEL CASO
· Nombre del réferi: Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho.
· Lugar de los hechos: Mineral de la Reforma, Hidalgo.
· Fecha de detención: madrugada del miércoles 7 de octubre.
· Fecha de liberación: viernes 9 de octubre de 2026.
· Motivo de la salida: acuerdo reparatorio, según la explicación de la defensa.
· Monto de la indemnización: no se ha revelado públicamente.
La muerte de El Búho y la posterior liberación del Hijo de Fishman mantienen la atención sobre las circunstancias del encuentro y las condiciones del acuerdo alcanzado. La conferencia anunciada por la promotora podría aportar nuevos detalles sobre la situación jurídica del luchador y el convenio con la parte afectada.