Padres de familia cierran primaria de Acuña por quejas contra maestra

De acuerdo con los testimonios proporcionados por las familias, los menores habrían sido objeto de gritos, regaños constantes y actitudes que, según los padres, estarían generando afectaciones emocionales en algunos estudiantes. Las acusaciones fueron dirigidas contra una maestra identificada como Dora “N”.

ACUÑA, COAH.- La inconformidad de madres y padres de familia derivó en el cierre temporal de la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, turno matutino, donde exigen la intervención de las autoridades educativas ante señalamientos de presuntos malos tratos contra alumnos de primer grado por parte de una docente, en Acuña , Coahuila.

Ante la inconformidad, padres de familia decidieron impedir temporalmente el desarrollo normal de las actividades en el plantel como medida de presión para solicitar una investigación y determinar si existe responsabilidad de la docente señalada.

La exigencia central de las familias es que las autoridades educativas revisen lo ocurrido dentro del salón de clases, escuchen a los padres y, en su caso, a los menores, además de establecer las medidas que correspondan para garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes.

La Escuela Primaria Guadalupe Victoria es un plantel público de educación básica identificado con la clave de centro de trabajo 05DPR0308H y se localiza sobre la Carretera Presa La Amistad, en la colonia Atilano Barrera de Ciudad Acuña. El plantel opera en turno matutino y forma parte del sistema educativo estatal.

Fundada en 1957, la Escuela Primaria Guadalupe Victoria se mantiene como uno de los centros educativos de referencia en la zona; actualmente cuenta con más de 20 salones de clase y una matrícula cercana a los 800 alumnos, desde primero hasta sexto grado. El plantel también dispone de programas y espacios de apoyo, como biblioteca y talleres extracurriculares.

El caso cobra relevancia debido a que no se trata únicamente de una inconformidad relacionada con métodos de enseñanza, sino de señalamientos que involucran el trato recibido por menores dentro del aula. Las familias buscan que la situación sea revisada por las instancias correspondientes y que se determine si los hechos denunciados ocurrieron.

Hasta el momento no se ha localizado un pronunciamiento público de la Secretaría de Educación de Coahuila o de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) que confirme las acusaciones o establezca alguna sanción contra la docente.