‘AHMSA tiene que venderse de una u otra forma’: ex obreros exigen concretar la subasta

MONCLOVA, COAH.- La venta de Altos Hornos de México (AHMSA) tiene que concretarse de una u otra forma, ya que los trabajadores y sus familias no están en condiciones de esperar un nuevo proceso que prolongue la incertidumbre por meses, advirtió Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Ex trabajadores de AHMSA. Ante la posibilidad de que los empresarios interesados en participar en la subasta programada para este viernes 25 de septiembre no hayan realizado el depósito de garantía requerido, Torres Ávalos señaló que todavía existe la expectativa de que el procedimiento se lleve a cabo, aunque consideró que, si los postores no concretan su participación, deben buscarse otras alternativas para evitar que la empresa vuelva a quedar sin comprador.

Explicó que los acreedores garantizados cuentan con condiciones distintas dentro del concurso mercantil, lo que les permitiría participar en la adquisición sin realizar el mismo depósito exigido a los demás postores. “Nosotros lo que queremos es que se venda como sea, ya sea que la agarre el Gobierno o que se queden con ella los acreedores garantizados que tienen esa posibilidad”, expresó. Consideró que el Gobierno Federal debe asumir su responsabilidad y buscar una alternativa en caso de que la subasta no concluya con la adquisición de la empresa, pues los obreros rechazan la posibilidad de aguardar de nueve a diez meses más por una nueva convocatoria. “Ya no aguantamos, sinceramente. Algo tiene que hacer el Gobierno Federal, tiene que buscar una alternativa para que no nos lleve hasta ese tiempo”, sostuvo. VIAJAN A CDMX PARA PRESIONAR EN EL PODER JUDICIAL El dirigente informó que un grupo de alrededor de 40 ex trabajadores viajará a la Ciudad de México para estar presente durante la subasta, que se realizará en la sede del Poder Judicial de la Federación.

Aunque solo una comitiva podrá ingresar al recinto, el resto de los trabajadores permanecerá en las inmediaciones para visibilizar la exigencia laboral y demandar el pago de sus liquidaciones y salarios caídos. Torres Ávalos reconoció que existe preocupación entre las familias de los trabajadores, quienes diariamente preguntan qué ocurrirá con la empresa y con sus adeudos laborales. “Todo Monclova está con eso. Estamos con la esperanza de que se venda”, afirmó. Advirtió que un eventual freno a la comercialización representará una fuerte decepción para la región golpeada por el paro operativo. “Ya es una decepción muy grande que nos digan que no se vendió y que vamos a hacer otra convocatoria. Ya no queremos eso”, señaló. Agregó que no puede anticipar qué ocurriría socialmente si nuevamente fracasa la operación, pero insistió en que la prioridad es evitar que el conflicto continúe prolongándose y que más trabajadores resulten afectados. “Yo no soy mago para decir qué va a pasar en el futuro, pero sinceramente no queremos llegar a eso”, finalizó.

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