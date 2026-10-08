Prevén la reapertura del puerto de Acuña para la exportación de ganado entre diciembre y enero

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/
    Prevén la reapertura del puerto de Acuña para la exportación de ganado entre diciembre y enero
    Coahuila destinó más de 20 millones de pesos a la rehabilitación de estaciones cuarentenarias ante la próxima reapertura. ARCHIVO

Acuña podría reanudar la exportación de ganado a Estados Unidos entre mediados de diciembre y principios de enero

ACUÑA, COAH.- La frontera de Ciudad Acuña podría reanudar la exportación de ganado hacia Estados Unidos entre mediados de diciembre y principios de enero, una vez que concluya el proceso de apertura gradual de cruces autorizados, informó Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila.

Durante una gira por Monclova, el funcionario destacó que el protocolo sanitario implementado para frenar la entrada del gusano barrenador ha operado con éxito en los puntos fronterizos que ya están abiertos. Asimismo, señaló que el estado de Chihuahua avanza en la reanudación de sus cruces hacia Nuevo México. En este esquema por etapas, Acuña será de los siguientes puertos habilitados por las autoridades estadounidenses.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tec-saltillo-busca-activar-campus-arteaga-con-capacitacion-empresarial-OG24006899

Montemayor Garza aseguró que, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez, la entidad destinó más de 20 millones de pesos a la rehabilitación de las estaciones cuarentenarias, garantizando que el estado tenga “todo en línea y en regla” para operar de inmediato.

El secretario recordó que Coahuila está por cumplir dos años sin exportar ganado de manera regular, periodo en el que se ha dejado de enviar al mercado estadounidense un aproximado de 100 mil cabezas. Esta suspensión se da en un contexto de alta demanda y precios récord en EE. UU., impulsados por la escasez de becerros.

Al respecto, detalló que la libra de ganado rozó los 5 dólares, cifra significativamente mayor a los 1.50 dólares que se pagaban anteriormente. Esto representaría para los ganaderos mexicanos un sobreprecio de entre 40% y 50% en animales de alta calidad. Montemayor advirtió que prolongar el cierre fronterizo corre el riesgo de desincentivar a los productores a seguir invirtiendo en estatus sanitario, como el control de la tuberculosis.

Sobre la rigurosidad de los controles para el gusano barrenador, explicó que el proceso abarca tres filtros con sus respectivos tratamientos:

Inspección en el rancho de origen por un médico acreditado.

Revisión en el punto de inspección mexicano en Piedras Negras.

Evaluación final en Acuña por médicos estadounidenses.

“Son tres revisiones y tratamientos en cada punto; es el protocolo. Es imposible que el gusano pase en un becerro de exportación”, aseveró.

Finalmente, el funcionario adelantó que durante la próxima Convención Nacional Ganadera —a celebrarse en Coahuila— se anunciará un subsidio para la adquisición de aretes electrónicos, insumo obligatorio de exportación que representa un costo extra para el sector. Asimismo, confirmó que mantienen contacto constante con la Unión Ganadera, asociaciones locales y autoridades de Texas para coordinar el paso de los embarques tan pronto se emita la autorización.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


AGRICULTURA
ganadería

Localizaciones


Acuña
Coahuila

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Nueva ley catastral: Así, de repente

Nueva ley catastral: Así, de repente
true

Cañón de San Lorenzo: el regreso de su cascada

true

POLITICÓN: Manolo Jiménez toma distancia del proceso de liquidación de AHMSA ante ‘síntomas extraños’

José Ángel ‘N’ confirmó en un video publicado en TikTok la vinculación a proceso.

Vinculan a proceso a arquitecto por la ‘casa del boiler’, dada a conocer por el Arqui Juve

Maryfer Centeno analizó el comportamiento de Maribel Garza durante una entrevista televisiva.

¿Qué revela el lenguaje corporal de la madre de ‘Los Cuates’ de Torreón? Esto dice Maryfer Centeno
La competencia contempla las pruebas de 5K y 10K, además de una carrera infantil de 1K para menores de 13 años.

Carrera Chuy Flores 2026: a una semana de la edición 15 en Saltillo
Agentes de policía rocían con gas pimienta a estudiantes cerca de la universidad Sciences Po mientras protestan contra la falta de recursos en las escuelas, en París, el miércoles 7 de octubre de 2026.

Espantosas lesiones ponen el foco en la actuación policial en protestas en Francia
Especialistas en anestesiología y procedimientos de inyección letal han planteado la posibilidad de que las vías intravenosas no funcionaran correctamente y que los medicamentos se acumularan en los tejidos en lugar de ingresar de manera adecuada al torrente sanguíneo.

Christa Pike está enfadada y confundida tras sobrevivir a un intento de ejecución, según declaró su abogado