Clausuran bar tras riña y agresión a dos mujeres en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La madrugada del sábado, una riña campal registrada en el bar “La Diabla”, ubicado sobre la avenida H. Colegio Militar, en Piedras Negras, dejó como saldo dos mujeres lesionadas y la clausura inmediata del establecimiento por parte de las autoridades municipales.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente ocurrió cerca del horario de cierre. Al arribar elementos de Seguridad Pública y personal de rescate, el enfrentamiento ya había concluido, pero en el lugar permanecían las víctimas, identificadas como Lizbeth ¨N¨ y Clarisa ¨N¨.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron en el sitio a Clarisa, quien sufrió lesiones menores, mientras que Lizbeth fue trasladada inconsciente al Hospital General Salvador Chavarría, donde fue estabilizada y reportada fuera de peligro.

Según la declaración de Lizbeth, la confrontación se originó dentro del bar tras un presunto acoso sexual por parte de un guardia de seguridad identificado como Jonathan. El altercado escaló y, al salir del establecimiento, varios trabajadores —incluido el DJ— la agredieron físicamente hasta dejarla inconsciente.

La otra afectada, Clarisa, también resultó con golpes durante el enfrentamiento, aunque no requirió hospitalización.

Inspectores municipales acudieron al lugar y procedieron a colocar sellos de clausura, medida que las autoridades calificaron como provisional hasta que se esclarezcan las circunstancias del caso y se determine si el establecimiento cumplía con las normativas vigentes.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y establecer la participación de los empleados señalados. Por el momento, no se han registrado detenciones, ni se ha informado sobre sanciones específicas para los administradores.

El caso ha generado inquietud entre los habitantes de Piedras Negras por la seguridad en centros nocturnos y el cumplimiento de protocolos de protección para los clientes. Las autoridades municipales anunciaron que reforzarán la supervisión en bares y antros con el fin de prevenir situaciones similares y garantizar condiciones seguras para los asistentes.

“La Diabla” permanecerá cerrada hasta que concluyan las indagatorias y se determine si puede reabrir cumpliendo las medidas de seguridad requeridas por la ley.

(Con información de medios locales)