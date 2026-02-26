Reconoce Acuña la trayectoria de odontólogos

ACUÑA.- En el marco del Día del Odontólogo, el Gobierno Municipal de Acuña reconoció la trayectoria y aportación de los profesionales de la salud bucal que ejercen en la ciudad, en un acto encabezado por el alcalde Emilio De Hoyos Montemayor, acompañado de funcionarios municipales.

Durante la jornada, se entregaron placas de reconocimiento a odontólogos con más de 25, 30 y más de 35 años de servicio dedicados al cuidado de la salud de la población, destacando su compromiso, vocación y contribución al bienestar de la comunidad.

En su mensaje, el presidente municipal reiteró que su administración ha demostrado con hechos su interés por fortalecer el sector salud, señalando inversiones importantes realizadas en la Unidad Médica La Esperanza, particularmente en equipamiento para la atención de la salud mental y de la mujer, como la adquisición de un mastógrafo que brinda atención gratuita a mujeres de Acuña.