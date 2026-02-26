Reconoce Acuña la trayectoria de odontólogos
Entregan placas de reconocimiento a los profesionales de la salud con más de 25, 30 y más de 35 años de servicio
ACUÑA.- En el marco del Día del Odontólogo, el Gobierno Municipal de Acuña reconoció la trayectoria y aportación de los profesionales de la salud bucal que ejercen en la ciudad, en un acto encabezado por el alcalde Emilio De Hoyos Montemayor, acompañado de funcionarios municipales.
Durante la jornada, se entregaron placas de reconocimiento a odontólogos con más de 25, 30 y más de 35 años de servicio dedicados al cuidado de la salud de la población, destacando su compromiso, vocación y contribución al bienestar de la comunidad.
En su mensaje, el presidente municipal reiteró que su administración ha demostrado con hechos su interés por fortalecer el sector salud, señalando inversiones importantes realizadas en la Unidad Médica La Esperanza, particularmente en equipamiento para la atención de la salud mental y de la mujer, como la adquisición de un mastógrafo que brinda atención gratuita a mujeres de Acuña.
Informó sobre la apertura de cuatro nuevas farmacias en centros comunitarios, las cuales ofrecen atención médica gratuita y medicamentos a bajo costo, como parte de una estrategia para ampliar el acceso a servicios de salud.
El alcalde anunció también que próximamente se participará en el Draft nacional, con el objetivo de ofrecer incentivos a médicos especialistas interesados en integrarse a los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Acuña.
“Hemos demostrado con hechos nuestro compromiso con la salud, pero es indispensable contar con el respaldo del activo más importante: los profesionales de la salud”, expresó.
De manera especial, reconoció la labor de los odontólogos por su dedicación, sacrificio y aportación al turismo médico, sector que contribuye al desarrollo económico del municipio.
Al evento asistieron la directora de Salud, Cariño Estrada Lomelí; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02 de la Secretaría de Salud, Juan Humberto Cantú García, los regidores Javier Navarro Galindo y Carlos Gutiérrez; el director de Turismo Municipal, Jesús Carbajal; y la directora de Desarrollo Social, Tania Pérez.