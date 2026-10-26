Reconocen trayectoria de Ramiro Guzmán con la Presea al Mérito Ciudadano en Ciudad Acuña
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Autoridades municipales dieron a conocer el dictamen que distingue a Ramiro Guzmán de Alba con la máxima presea ciudadana de Acuña
CD. ACUÑA, COAH.- El ingeniero Ramiro Guzmán de Alba recibirá la Presea al Mérito Ciudadano Manuel Acuña 2026, el máximo reconocimiento que otorga el municipio a personas cuya trayectoria y participación han contribuido al desarrollo de la comunidad.
El dictamen fue dado a conocer por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Alberto De Luna Sánchez, acompañado por la síndica de Mayoría, María Eugenia Calderón, y los regidores Ángela Salinas y Ricardo Treviño. La ceremonia de entrega está programada para el próximo 29 de octubre.
El proceso de selección comenzó el 14 de septiembre, con la publicación de una convocatoria abierta a la ciudadanía. Posteriormente, el Comité de Evaluación se reunió el 19 de octubre, a las 12:00 horas, para revisar las candidaturas y determinar al ganador.
Tras el análisis de los expedientes, el comité eligió a Guzmán de Alba en reconocimiento a su trayectoria y participación en iniciativas que han beneficiado a las familias de Acuña.