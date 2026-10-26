Reconocen trayectoria de Ramiro Guzmán con la Presea al Mérito Ciudadano en Ciudad Acuña

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    Reconocen trayectoria de Ramiro Guzmán con la Presea al Mérito Ciudadano en Ciudad Acuña
    Ramiro Guzmán de Alba fue elegido para recibir la Presea al Mérito Ciudadano Manuel Acuña 2026, en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la comunidad. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Autoridades municipales dieron a conocer el dictamen que distingue a Ramiro Guzmán de Alba con la máxima presea ciudadana de Acuña

CD. ACUÑA, COAH.- El ingeniero Ramiro Guzmán de Alba recibirá la Presea al Mérito Ciudadano Manuel Acuña 2026, el máximo reconocimiento que otorga el municipio a personas cuya trayectoria y participación han contribuido al desarrollo de la comunidad.

El dictamen fue dado a conocer por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Alberto De Luna Sánchez, acompañado por la síndica de Mayoría, María Eugenia Calderón, y los regidores Ángela Salinas y Ricardo Treviño. La ceremonia de entrega está programada para el próximo 29 de octubre.

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El proceso de selección comenzó el 14 de septiembre, con la publicación de una convocatoria abierta a la ciudadanía. Posteriormente, el Comité de Evaluación se reunió el 19 de octubre, a las 12:00 horas, para revisar las candidaturas y determinar al ganador.

Tras el análisis de los expedientes, el comité eligió a Guzmán de Alba en reconocimiento a su trayectoria y participación en iniciativas que han beneficiado a las familias de Acuña.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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