Reconocen trayectoria de Ramiro Guzmán con la Presea al Mérito Ciudadano en Ciudad Acuña

CD. ACUÑA, COAH.- El ingeniero Ramiro Guzmán de Alba recibirá la Presea al Mérito Ciudadano Manuel Acuña 2026, el máximo reconocimiento que otorga el municipio a personas cuya trayectoria y participación han contribuido al desarrollo de la comunidad.

El dictamen fue dado a conocer por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Alberto De Luna Sánchez, acompañado por la síndica de Mayoría, María Eugenia Calderón, y los regidores Ángela Salinas y Ricardo Treviño. La ceremonia de entrega está programada para el próximo 29 de octubre.