Hasta 750 mdp de pesos diarios dejaría en pérdidas al sector industrial paro de transportistas: Canacintra

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    Hasta 750 mdp de pesos diarios dejaría en pérdidas al sector industrial paro de transportistas: Canacintra
    El sector empresarial pidió atender las demandas de los transportistas y garantizar la seguridad en las carreteras para evitar mayores afectaciones económicas. LIDIET MEXICANO

El paro de transportistas podría afectar a las empresas de la Región Centro de Coahuila por los retrasos en el traslado de mercancías e insumos, advirtió Canacintra Monclova

MONCLOVA, COAH.- El paro nacional de transportistas de carga pesada podría generar afectaciones en las empresas metalmecánicas y en el resto de los sectores productivos de la Región Centro de Coahuila, debido a los retrasos en el traslado de mercancías, materias primas e insumos necesarios para mantener las operaciones industriales.

Jorge Mtanous, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Monclova, advirtió que las interrupciones en las carreteras impactan directamente en la economía, al dificultar el movimiento de productos y comprometer la actividad de las empresas.

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El dirigente empresarial señaló que los bloqueos carreteros pueden ocasionar pérdidas de entre 400 y 750 millones de pesos diarios a nivel nacional, de acuerdo con las estimaciones difundidas por Canacintra Nacional, debido a los retrasos logísticos, el incremento de los costos operativos y las afectaciones a las cadenas de suministro.

Mtanous consideró que el Gobierno Federal debe atender las demandas de los transportistas, particularmente en materia de seguridad, robo de mercancías y extorsiones, para evitar que las movilizaciones se prolonguen y terminen afectando a más sectores de la economía.

Advirtió que el impacto no se limita a los transportistas, pues las empresas industriales y comerciales también resienten las dificultades para recibir insumos y entregar sus productos, lo que puede repercutir en la productividad, el empleo y la estabilidad de las operaciones.

El presidente de Canacintra Monclova también expresó su preocupación por las decisiones del Gobierno Federal en materia económica y fiscal, al considerar que la carga que enfrentan los empresarios es cada vez mayor, pese a que son quienes generan empleos y mantienen en funcionamiento las empresas.

Señaló que el sector productivo necesita condiciones que permitan invertir, crecer y generar fuentes de trabajo, en lugar de enfrentar mayores presiones económicas que, a su juicio, podrían frenar nuevos proyectos y llevar a algunos inversionistas a reconsiderar su permanencia en el país.

En el caso de Coahuila, destacó que la seguridad y la estabilidad de la entidad representan ventajas para la actividad industrial, pues empresarios con operaciones en otros estados también observan las condiciones que ofrece la región para el traslado de mercancías y el desarrollo de sus negocios.

Sin embargo, advirtió que estas condiciones deben mantenerse y fortalecerse para evitar que los problemas de inseguridad en las carreteras y las decisiones económicas a nivel federal terminen afectando la competitividad de las empresas locales.

Canacintra, por su parte, llamó a las autoridades y a las organizaciones transportistas a mantener abiertos los canales de diálogo y alcanzar acuerdos que permitan resolver las demandas del sector sin comprometer la circulación, la actividad productiva ni el abasto de mercancías.

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La cámara empresarial reiteró que garantizar la seguridad de los operadores y combatir los delitos en las carreteras es una responsabilidad compartida, pero insistió en que también deben evitarse interrupciones que pongan en riesgo las cadenas de suministro y la continuidad de las empresas.

Mtanous advirtió que, de no atenderse las inconformidades de los distintos sectores productivos, las manifestaciones podrían repetirse y generar nuevas afectaciones económicas, por lo que pidió decisiones oportunas para evitar que el conflicto se prolongue.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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