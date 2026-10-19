Recupera presa La Amistad de Acuña, Coahuila, casi cuatro metros desde mayo de 2025

El cálculo respalda la estimación ciudadana de un aumento cercano a cuatro metros, difundida mediante imágenes comparativas del embalse fronterizo. La serie registra una elevación media de mil 48.55 pies en la primera fecha y de mil 61.40 pies en la segunda. La diferencia de 12.85 pies equivale a 3.92 metros.

ACUÑA, COAH.- La presa La Amistad, en Ciudad Acuña , Coahuila, recuperó aproximadamente 3.92 metros en su nivel entre el 25 de mayo de 2025 y el 18 de octubre de 2026, de acuerdo con una comparación de los registros históricos publicados por el organismo de desarrollo hídrico de Texas, que utiliza información de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

La recuperación también se refleja en el volumen almacenado. El reporte diario de la sección estadounidense de la CILA, con corte a las cero horas del 19 de octubre, ubicó las reservas en aproximadamente mil 97 millones de metros cúbicos, equivalentes a 28% de su capacidad de conservación.

Ese informe coloca la superficie del agua a 323.605 metros sobre el nivel del mar. Aunque existe una mejoría, el embalse permanece alrededor de 16.86 metros por debajo de la elevación correspondiente al nivel normal de conservación, fijada en 340.462 metros.

Como antecedente reciente, el 6 de octubre Ignacio Peña Treviño, representante de la CILA en Acuña, informó que las lluvias en los ríos Bravo y El Diablo habían aportado 45 millones de metros cúbicos, con lo que el almacenamiento alcanzó mil 36 millones.

En aquel reporte, las entradas eran de 38 metros cúbicos por segundo y las extracciones de 18. El funcionario destacó la importancia del agua disponible para el consumo doméstico y las actividades agropecuarias de las comunidades ubicadas río abajo.

El incremento en metros describe la altura del agua; el porcentaje de llenado expresa cuánto volumen guarda la presa respecto de una capacidad de referencia. Son indicadores distintos para dimensionar su recuperación.