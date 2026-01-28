Refuerzan en Acuña el operativo ‘Abrigando Corazones’ ante bajas temperaturas

Acuña
/ 28 enero 2026
    Refuerzan en Acuña el operativo ‘Abrigando Corazones’ ante bajas temperaturas
    Adultos mayores fueron atendidos durante los recorridos del operativo invernal en distintos sectores de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Además de la entrega de apoyos, se mantienen activos los albergues temporales y la atención médica básica para personas que lo requieran durante la contingencia invernal

ACUÑA, COAH.– El Gobierno Municipal de Acuña mantiene por cuarto día consecutivo el operativo “Abrigando Corazones”, una estrategia de atención directa que busca proteger a las familias más vulnerables ante las bajas temperaturas ocasionadas por la tormenta invernal.

En coordinación con el DIF Municipal, Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional, este lunes se realizaron recorridos en distintos sectores de la ciudad para la entrega de despensas, gas y cobertores. Los apoyos se destinaron principalmente a personas adultas mayores, familias en situación de riesgo y ciudadanos que no cuentan con condiciones adecuadas de resguardo.

Además de la entrega de apoyos materiales, se brinda atención médica básica y se ofrece el traslado voluntario a albergues temporales. En estos espacios, las personas reciben alimentos calientes, chocolate, pan y un lugar seguro para descansar. Asimismo, se garantiza el resguardo de mascotas, con el fin de brindar una atención integral.

El alcalde de Acuña señaló que este operativo se mantiene activo durante la contingencia climática, con el objetivo de atender de manera directa a la población que enfrenta mayores riesgos por las bajas temperaturas.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía a reportar a personas que requieran apoyo a través de la Dirección de Protección Civil y se exhortó a extremar precauciones ante las condiciones climatológicas que se prevén en los próximos días.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

