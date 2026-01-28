Refuerzan en Acuña el operativo ‘Abrigando Corazones’ ante bajas temperaturas

ACUÑA, COAH.– El Gobierno Municipal de Acuña mantiene por cuarto día consecutivo el operativo “Abrigando Corazones”, una estrategia de atención directa que busca proteger a las familias más vulnerables ante las bajas temperaturas ocasionadas por la tormenta invernal.

En coordinación con el DIF Municipal, Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional, este lunes se realizaron recorridos en distintos sectores de la ciudad para la entrega de despensas, gas y cobertores. Los apoyos se destinaron principalmente a personas adultas mayores, familias en situación de riesgo y ciudadanos que no cuentan con condiciones adecuadas de resguardo.

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras: albergue Frontera Digna inicia campaña para apoyar a migrantes ante el frío

Además de la entrega de apoyos materiales, se brinda atención médica básica y se ofrece el traslado voluntario a albergues temporales. En estos espacios, las personas reciben alimentos calientes, chocolate, pan y un lugar seguro para descansar. Asimismo, se garantiza el resguardo de mascotas, con el fin de brindar una atención integral.

El alcalde de Acuña señaló que este operativo se mantiene activo durante la contingencia climática, con el objetivo de atender de manera directa a la población que enfrenta mayores riesgos por las bajas temperaturas.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía a reportar a personas que requieran apoyo a través de la Dirección de Protección Civil y se exhortó a extremar precauciones ante las condiciones climatológicas que se prevén en los próximos días.