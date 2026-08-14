Rescatista de Acuña espera luz verde para sumarse a misión de Topos en Colombia

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    Rescatista de Acuña espera luz verde para sumarse a misión de Topos en Colombia
    Miguel Cervantes, rescatista de Ciudad Acuña, permanece preparado mientras se definen las condiciones para su ingreso a Colombia. CORTESÍA

Las rescatistas coahuilenses Rosy Bustillos y Juanita Hernández ya están en la zona cero; Cervantes espera llamado

ACUÑA, COAH.- El veracruzano avecindado en Acuña, Coahuila, Miguel Cervantes, se reportó listo para incorporarse a las labores de búsqueda y rescate que Topos Azteca en Colombia, pero por ahora espera la autorización de la coordinación de la agrupación debido a las dificultades que se han presentado para el ingreso de rescatistas al país.

El acuñense explicó este viernes que dos de sus compañeros coahuilenses ya se encuentran en territorio colombiano atendiendo la emergencia provocada por el fuerte terremoto, mientras él permanece en esta frontera a la espera de instrucciones para definir su posible traslado.

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Entre los rescatistas mexicanos que ya participan en las labores de auxilio se encuentran las coahuilenses Rosy Bustillos, de Múzquiz, y Juanita Hernández, de Piedras Negras, quienes forman parte del grupo de voluntarios para apoyar las tareas de búsqueda tras el sismo.

Cervantes tenía previsto trasladarse inicialmente a Ciudad de México para continuar desde ahí el proceso de incorporación a la misión internacional. Sin embargo, recibió la indicación de esperar debido a las complicaciones para ingresar a Colombia.

“Me están diciendo que espere por los problemas para entrar a Colombia”, explicó en entrevista con VANGUARDIA este viernes.

El rescatista señaló que, por ahora, su prioridad es mantenerse preparado y esperar la confirmación del jefe de la agrupación, conocido como “Jefe Chino”. Una vez que reciba la luz verde, determinará la ruta y condiciones para incorporarse al operativo.

La espera ocurre apenas dos semanas después de su regreso de Venezuela, donde permaneció más de un mes participando en labores de búsqueda y rescate tras los movimientos sísmicos registrados en ese país.

Cervantes salió de Acuña el 27 de junio y regresó el 30 de julio. Durante aquella misión cubrió personalmente parte de sus gastos de traslado para regresar a esta frontera.

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Originario de Veracruz y residente en Acuña desde 1998, el rescatista mantiene su equipo preparado para volver a una zona de emergencia. Esta vez, sin embargo, su salida dependerá de las instrucciones de la agrupación y de las condiciones que permitan el ingreso de nuevos elementos a Colombia.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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