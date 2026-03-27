Se comprometen 600 alumnos de Acuña a ser agentes de cambio en favor del medio ambiente

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Acuña
/ 27 marzo 2026
    Se comprometen 600 alumnos de Acuña a ser agentes de cambio en favor del medio ambiente
    Estudiantes de distintas escuelas de Acuña participaron en la toma de protesta del programa ambiental “Escuela Verde 2026”. CORTESÍA

Un total de 600 estudiantes de 18 escuelas participan en el programa “Escuela Verde 2026”, iniciativa que promueve acciones de reciclaje, limpieza y educación ambiental en Acuña

ACUÑA, COAH.– Con un firme paso hacia la protección del entorno, se realizó la toma de protesta del programa “Escuela Verde 2026”, en el que 600 estudiantes asumieron el compromiso de convertirse en agentes de cambio dentro y fuera de sus instituciones educativas.

El director de Ecología, Óscar Mario Reyes Cadena, subrayó el respaldo total del Gobierno municipal, destacando que este apoyo ha permitido la expansión del programa: de 15 escuelas participantes en 2025 a 18 instituciones en la nueva etapa de 2026.

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Entre las acciones previstas se encuentran brigadas de limpieza, actividades de reciclaje y campañas de concientización ambiental, con el objetivo de inculcar en los jóvenes valores esenciales para el cuidado del planeta.

Asimismo, se impulsarán esquemas de canje de materiales reciclables por artículos de jardinería y deportivos, en coordinación con el Gobierno estatal y municipal, además de diversas dependencias que se han sumado para fortalecer la iniciativa.

Uno de los ejes centrales será la creación de comités ambientales estudiantiles, que no solo trabajarán dentro de las escuelas, sino que también llevarán el mensaje a sus hogares y comunidades. Con ello se busca involucrar a familias y vecinos en prácticas responsables como la separación adecuada de residuos y el uso racional del agua.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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