Lanza INE convocatoria para elegir nueva presidencia del Instituto Electoral de Coahuila

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Coahuila
/ 27 marzo 2026
    Lanza INE convocatoria para elegir nueva presidencia del Instituto Electoral de Coahuila
    La designación de la nueva presidencia del Instituto Electoral de Coahuila deberá concretarse antes del 2 de noviembre para no afectar el proceso electoral local. IEC

El INE aprobó la convocatoria para seleccionar a la nueva presidencia del IEC, cargo que deberá designarse antes del 2 de noviembre

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la convocatoria para seleccionar y designar a la nueva persona titular de la presidencia del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), como parte de un proceso nacional que busca cubrir cuatro presidencias y 18 consejerías vacantes en organismos electorales locales de 16 entidades del país.

La convocatoria para Coahuila será de carácter mixto, por lo que podrán participar tanto mujeres como hombres que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad electoral.

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De acuerdo con lo aprobado por el Consejo General del INE, el proceso de selección contempla varias etapas. En primer término, las personas aspirantes deberán presentar un examen de conocimientos el próximo 2 de mayo, cuya aplicación y calificación estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) bajo la modalidad de “Examen en casa”.

Quienes obtengan un resultado aprobatorio avanzarán a la fase de ensayo, que será aplicada y evaluada por El Colegio de México (Colmex) el 30 de mayo de 2026. Posteriormente, las y los aspirantes que obtengan una evaluación idónea pasarán a la etapa de entrevistas, programada para el 25 de julio, a cargo de las consejerías del Consejo General del INE.

La designación final de la nueva presidencia del organismo electoral en Coahuila deberá realizarse a más tardar el 2 de noviembre de 2026, con el objetivo de no afectar el desarrollo de los procesos electorales locales.

AVANZA PROCESO ELECTORAL EN COAHUILA

Durante la misma sesión, el Consejo General del INE recibió informes sobre el avance del Proceso Electoral Local Ordinario de Coahuila 2025-2026, el cual, según el organismo, se desarrolla en tiempo y forma.

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Entre el 28 de enero y el 23 de marzo de 2026, se evaluó el cumplimiento de 362 actividades programadas entre el INE, el Instituto Electoral de Coahuila y tareas de responsabilidad compartida.

De acuerdo con el reporte, 222 actividades ya han iniciado y 180 se han concluido, lo que representa 49.7% del total previsto, mientras que 42 acciones permanecen en proceso. Además, el 96% de las tareas realizadas se efectuaron dentro de los plazos establecidos, reflejando coordinación institucional.

En materia de participación ciudadana, el informe indicó que se han recibido 2 mil 992 solicitudes de personas interesadas en participar como observadoras electorales, de las cuales mil 415 ya fueron aprobadas.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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