Se recuperan más de 2 mil empleos en la industria maquiladora de Acuña

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    Se recuperan más de 2 mil empleos en la industria maquiladora de Acuña
    Cuauhtémoc Hernández Castilla, director de Index Acuña, informó sobre la recuperación de 2 mil 400 empleos formales en lo que va del año. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Empresas de Piedras Negras recuperan pedidos, reactivan turnos y retoman contrataciones tras la contracción económica de principios de año

ACUÑA, COAH.- La industria de la transformación en esta frontera registra un balance positivo en lo que va del año, con la recuperación de 2 mil 400 empleos formales, cifra que brinda estabilidad económica a igual número de familias y supera las proyecciones estimadas para este ejercicio.

Cuauhtémoc Hernández Castilla, director de la Asociación de Maquiladoras Acuña-Del Río (Index), destacó que esta cifra representa un avance significativo para el sector, aunque reconoció que aún se trabaja para alcanzar los niveles previos a las afectaciones registradas en los últimos cuatro años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/recupera-la-industria-de-piedras-negras-empleos-y-estabilidad-tras-crisis-arancelaria-MO24086820

“No nos hemos recuperado al cien por ciento de lo ocurrido en los últimos cuatro años, pero vamos por el camino correcto”, afirmó el directivo.

Infraestructura aduanera impulsa el comercio exterior

Por otra parte, Hernández Castilla señaló que la ampliación de la Aduana de Acuña —concluida hace un año— ha sido determinante para agilizar las operaciones de importación y exportación. Actualmente, el cruce registra un promedio de mil movimientos diarios y mantiene operaciones hasta la medianoche.

El director de Index subrayó que este horario extendido resulta sumamente ventajoso para la industria local e incluso ha atraído a empresas que anteriormente operaban por los cruces de Piedras Negras o Nuevo Laredo, consolidando a Acuña como una alternativa logística eficiente.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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