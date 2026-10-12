Recupera la industria de Piedras Negras empleos y estabilidad tras crisis arancelaria

El dirigente explicó que, durante los primeros meses del año, algunas compañías se vieron obligadas a realizar ajustes de personal ante la caída en la demanda; sin embargo, hoy prevalece un panorama de mayor estabilidad y un repunte gradual del dinamismo industrial.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La industria de transformación de este municipio muestra claras señales de recuperación tras las dificultades registradas a principios de año debido a la crisis arancelaria y la contracción de los mercados. Actualmente, las empresas han comenzado a recuperar pedidos, reactivar turnos de producción y retomar contrataciones, informó Pablo Raphael Covarrubias González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), delegación Piedras Negras.

Aunque no especificó la cifra exacta de los recortes iniciales, Covarrubias reconoció que el impacto fue importante para la economía local, considerando que el sector mantiene una base de entre seis mil y ocho mil empleos. No obstante, subrayó que estas medidas no significaron el colapso del sector y que las plantas productivas están recuperando sus niveles habituales de operación.

Como prueba de esta mejoría, señaló el regreso de los pedidos que se habían perdido durante la contracción económica, lo que ha permitido que empresas que operaban con dos turnos —tras haber recortado uno— restablezcan sus jornadas completas y comiencen a contratar personal nuevamente.

Rotación controlada y apuesta por la tecnología

En cuanto a la rotación laboral, Covarrubias González indicó que este fenómeno se mantiene controlado en la localidad, a diferencia de otras ciudades fronterizas donde la alta competencia por mano de obra genera despidos frecuentes. Atribuyó esta estabilidad a la madurez de los trabajadores y a la buena coordinación entre empleados, sindicatos y el sector patronal.

Por otra parte, destacó la necesidad de diversificar la actividad industrial en Coahuila mediante la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente en los sectores de semiconductores y electrónica. Señaló que el crecimiento de los centros de datos y las industrias de comunicación representa una gran oportunidad para atraer inversiones y complementar la tradicional producción de autopartes, para lo cual será fundamental contar con infraestructura adecuada y personal altamente capacitado.

Convención nacional en puerta

Finalmente, el líder empresarial recordó que del 21 al 24 de octubre se llevará a cabo en Saltillo la Convención Nacional de Delegaciones de Canacintra.

Se espera la asistencia de 800 convencionistas y 48 expositores industriales, quienes participarán en conferencias magistrales, mesas de trabajo y paneles enfocados en inteligencia artificial, medio ambiente y perspectivas económicas. El encuentro buscará detonar oportunidades de negocios entre proveedores coahuilenses y compradores nacionales, posicionando al estado como un destino competitivo para las nuevas inversiones.