Solo el 17% de automovilistas cumple con la verificación ecológica en Acuña

ACUÑA, COAH.- De los 40 mil vehículos que circulan en la ciudad, apenas un 17 por ciento ha cumplido con la revisión físico-mecánica y de emisiones contaminantes, informó el director de Ecología Municipal, Óscar Mario Reyes.

Al cierre del año, seis mil 800 propietarios realizaron la verificación y obtuvieron su engomado durante los dos semestres. Reyes destacó que, aunque la cifra aún es baja, representa un avance respecto a años anteriores:

“Estos son resultados favorables si consideramos que hace dos años el porcentaje de cumplimiento apenas alcanzaba el 15%. Cada vez más ciudadanos se comprometen con esta norma”, señaló.

El funcionario explicó que la verificación vehicular permite a los dueños conocer si su unidad se encuentra en óptimas condiciones o si requiere mantenimiento, además de garantizar que no emita gases tóxicos que dañen el medio ambiente.

Reyes agregó que en los últimos días se ha registrado un incremento en la afluencia de automovilistas que buscan cumplir con la verificación, motivados por el próximo periodo vacacional decembrino.

Muchos conductores que planean salir de la ciudad procuran llevar en regla su documentación, ya que el engomado ecológico emitido en Acuña tiene validez en todo el país.