Enero, nueva fecha para la inauguración de la Ciudad Judicial en Saltillo

Coahuila
/ 9 diciembre 2025
    Enero, nueva fecha para la inauguración de la Ciudad Judicial en Saltillo
    La nueva Ciudad Judicial se encuentra en su fase final de construcción, mientras autoridades afinan detalles técnicos y mobiliario previo a su apertura oficial. FOTO: CORTESÍA

Miguel Mery Ayup anuncia que la obra está al 90%, y detalla la petición presupuestal de 1,418 mdp para el 2026

El Magistrado Presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, reveló la nueva fecha estimada para la apertura de la Ciudad Judicial de Saltillo, cuyo plazo anterior se había fijado para septiembre. El complejo, que está en su fase final de construcción y equipamiento, podría ser inaugurado en la última semana de enero próximo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Diputada propone que mujeres puedan pedir protección sin límites territoriales

Mery Ayup explicó que la culminación de la construcción y el interiorismo permitirán iniciar las pruebas necesarias en enero. Al respecto, el magistrado citó la promesa del ejecutivo estatal sobre la apertura.

“Me dice el señor gobernador que estaremos en posibilidad de inaugurarla la última semana de enero más o menos. Yo creo que el martes 27 pudiera ser la inauguración”, compartió el Magistrado Presidente sobre la nueva sede judicial.

Aunque la obra presenta un gran avance, Mery Ayup reconoció que la fase restante es la más sensible, pues implica la prueba de todos los sistemas digitales y la colocación final de mobiliario.

"Ya estamos prácticamente en el cierre y nos faltará un 7, 8% verdad para tener un 10%, que es el porcentaje luego a veces el más delicado porque ya es checar todo absolutamente", señaló el titular del Poder Judicial.

El Magistrado aprovechó para adelantar que para 2026 solicitarán un presupuesto de 1,418 millones de pesos, un aumento respecto a los 1,300 millones de pesos con los que cerraron el presente año.

El objetivo de este incremento es hacer frente a la necesidad de capital humano y la incorporación de más juezas, jueces y personal especializado. Actualmente, Coahuila cuenta con solo 3.7 jueces por cada 100 mil habitantes.

“Necesitamos más juezas y jueces y más personal que trabaje con nosotros... y llegar a tener por lo menos el 2% del presupuesto estatal asignado a la justicia, que es muy necesario realmente”, concluyó Mery Ayup.

Temas


Inauguraciones

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Miguel Mery Ayup

Organizaciones


Poder Judicial

true

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Alcalde destacó que Saltillo es ‘la capital más segura del país’.

Saltillo: Javier Díaz presenta informe, destaca avances en seguridad, servicios, movilidad y atención social
Eagle Pass se prepara para recibir a la caravana de paisanos que cruzaran a México para pasar las fiestas de Navidad.

Eagle Pass emite recomendaciones para los paisanos que cruzarán a México
El fiscal señaló que no se han presentado casos recientes, pero existen los protocolos para atender casos.

FGE advierte baja inmediata a elementos que intenten extorsionar en carreteras de Coahuila

La diputada Guadalupe Oyervides, izquierda, fue quien presentó la propuesta legislativa.

Coahuila: Diputada propone que mujeres puedan pedir protección sin límites territoriales
Más de mil 200 personas, entre taxistas y conductores de plataformas digitales, participaron en la peregrinación organizada por la UNTA rumbo al recinto guadalupano.

Más de mil 200 trabajadores de la UNTA cumplen tradición guadalupana en Saltillo

Jiménez dijo que el trabajo en equipo ha abonado a cumplir sus compromisos de campaña.

Saltillo es la mejor capital de todo México: Manolo Jiménez
Sheinbaum, la salvavidas

Sheinbaum, la salvavidas
A pesar del incremento de quejas, la emisión de recomendaciones se mantuvo a la baja respecto al año anterior.

Incrementaron en 2025 quejas por violaciones a los derechos humanos en Coahuila; CDHEC presenta informe