Enero, nueva fecha para la inauguración de la Ciudad Judicial en Saltillo

El Magistrado Presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, reveló la nueva fecha estimada para la apertura de la Ciudad Judicial de Saltillo, cuyo plazo anterior se había fijado para septiembre. El complejo, que está en su fase final de construcción y equipamiento, podría ser inaugurado en la última semana de enero próximo.

Mery Ayup explicó que la culminación de la construcción y el interiorismo permitirán iniciar las pruebas necesarias en enero. Al respecto, el magistrado citó la promesa del ejecutivo estatal sobre la apertura.

“Me dice el señor gobernador que estaremos en posibilidad de inaugurarla la última semana de enero más o menos. Yo creo que el martes 27 pudiera ser la inauguración”, compartió el Magistrado Presidente sobre la nueva sede judicial.

Aunque la obra presenta un gran avance, Mery Ayup reconoció que la fase restante es la más sensible, pues implica la prueba de todos los sistemas digitales y la colocación final de mobiliario.

"Ya estamos prácticamente en el cierre y nos faltará un 7, 8% verdad para tener un 10%, que es el porcentaje luego a veces el más delicado porque ya es checar todo absolutamente", señaló el titular del Poder Judicial.

El Magistrado aprovechó para adelantar que para 2026 solicitarán un presupuesto de 1,418 millones de pesos, un aumento respecto a los 1,300 millones de pesos con los que cerraron el presente año.

El objetivo de este incremento es hacer frente a la necesidad de capital humano y la incorporación de más juezas, jueces y personal especializado. Actualmente, Coahuila cuenta con solo 3.7 jueces por cada 100 mil habitantes.

“Necesitamos más juezas y jueces y más personal que trabaje con nosotros... y llegar a tener por lo menos el 2% del presupuesto estatal asignado a la justicia, que es muy necesario realmente”, concluyó Mery Ayup.